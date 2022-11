La idea de Isabel Rodríguez

Estamos en plena precampaña electoral. No hay más que atender a la inmensa mayoría de los mensajes de nuestra clase política. Hasta cierto punto, esta que te escribe comprende que las municipales se acercan, y está acostumbrada a informar cada día del argumentario de unos y otros para atraer votantes. Mira, por ejemplo, el follón que se ha montado con la situación de la sanidad pública, a cuenta de la huelga de los médicos madrileños. Efectivamente, faltan profesionales en toda España. Están mal pagados, muchos emigran o se van a la sanidad privada por ese motivo. Los pacientes se quejan del desbarajuste, con razón. Se trata de un problema nacional que debe resolverse desde todas las Administraciones aunque, de un tiempo a esta parte, si atendemos a las declaraciones diarias de nuestros políticos, pudiera parecer que la Comunidad de Madrid lo padece en mayor medida. Si le preguntas a mi madre, residente en Cádiz, cuántos meses lleva esperando una operación de cataratas, habrá perdido la cuenta… Si te vas a Aragón o a Cataluña, las listas de espera dan vergüenza.

Los periodistas sabemos lo mucho que cuesta ganarse la credibilidad de los espectadores/oyentes/lectores, y nuestro oficio consiste precisamente en exponerles el argumentario de todos los partidos políticos con rigor y honestidad. De hecho, de eso depende nuestro éxito profesional. Pero de ahí a tener que acatar la última idea de Isabel Rodríguez, hay un abismo.

La portavoz del Gobierno, en una charla sobre los retos de su cartera «en la era de la posverdad», abogaba por la creación de un espacio reservado, en todos los informativos, para explicar a los ciudadanos el trabajo de su Gobierno. «Un espacio de información pública, como el que se destina a los servicios meteorológicos, que vaya más allá de intereses sesgados», explicaba ella, inquieta ante la posibilidad de que los medios no supiéramos hacer llegar a la población todos los logros de quienes nos gobiernan.

No sé qué sondeos internos manejará a estas alturas el PSOE, pero el solo hecho de que Rodríguez haya expresado públicamente esa idea, me lleva a pensar que al Gobierno no le basta su influencia en determinados servicios informativos públicos y cercanos en lo ideológico. Necesita que los medios privados elaboremos también un guion a su gusto. Moncloa se ha visto obligada a matizar las palabras de su portavoz, aclarando que no se trata de una propuesta formal. Pero el solo hecho de que se expongan esas reflexiones, resulta más que sorprendente.

Habría que recordarles a nuestros gobernantes que, tanto la información del tiempo como la de otra índole salen de datos objetivos. Elegir un medio u otro para estar al día de la actualidad es responsabilidad exclusiva de los ciudadanos. Ellos saben.