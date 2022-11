Europeizando y americanizando la ley

La «europeización» de nuestro Código Penal, en expresión del portavoz parlamentario del grupo socialista del Congreso Patxi López, no debe ocultar otra novedad de nuestro Derecho positivo, que tiene una dimensión política de imprevisibles consecuencias y gravedad. Por cierto, respecto a la presunta «europeización» aludida, hay que decir que no existe en la UE ningún país en el que se haya producido un atentado al orden constitucional organizado desde las instituciones como el golpe del procés, y del que además se manifieste su voluntad de repetición. Así que puestos a «europeizar», sería oportuno que antes de indultarlos y blanquear su conducta, educaran a sus socios y aliados a respetar la ley, lo que es una premisa básica para garantizar una sana convivencia en un Estado democrático y de Derecho como España.

Respecto a la insólita novedad referida, la aporta la totalitaria Ley de la obligatoria y democrática Memoria que los españoles han de tener de nuestra Historia, en particular respecto de los antecesores del actual Frente Popular, a los que también quiere blanquear su infausta hoja de servicios prestados a España durante el siglo pasado. Así, y por si fuera poco el contenido material de su texto articulado, esa Ley redactada con Bildu –reconocido grupo en materia de respeto a los DD.HH., entre los que no consta se encuentre el terrorismo de sus amigos de ETA– incluye una disposición adicional a la que hay que prestar particular atención. En ella no se «europeíza», sino que se «americaniza» nuestra nacionalidad, otorgándola a los hijos, nietos y bisnietos de los exiliados o emigrantes de nuestra patria desde el 18 de julio de 1936 hasta 1978, lo que no es poco pues, unido a la simultánea reforma del voto «rogado», puede significar incluso una cifra más que millonaria.

Acrecienta su gravedad que además esto se produzca mediante una interpretación aplicativa de dicha Ley por parte del Ministerio de Justicia, incluida en el BOE días después de su publicación y en contradicción con su literalidad. Ante un próximo año electoral, la modificación del censo por esta vía puede ser de una dimensión tal que afecte sustancialmente al resultado de las próximas elecciones generales. Efectuado por una resolución del Ministerio de la señora Llop –la que oía en el metro y el bus hablar a la gente del CGPJ– contradice incluso lo aprobado en las Cortes por el «bloque de la moción de censura».

Sánchez ya ha demostrado con su «europeización» de la Ley que todo vale para permanecer en La Moncloa. Ahora toca la «americanización».