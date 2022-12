Patxi López y la «Cultura PSOE»

Leer a Patxi López, actual portavoz del grupo socialista en el Congreso, en una entrevista titulando que «el PP es el partido más antisistema que hay en este país» ya muestra hasta qué punto el sanchismo ha desquiciado la política de este nuestro país, haciendo perder hasta el sentido común. No es Patxi López un cualquiera en la política nacional, sino alguien que, cuando menos hasta ahora, era considerado un socialista serio y «con sentido de Estado». Su trayectoria política así le avalaba como primer –y hasta ahora, único– lehendakari no nacionalista del gobierno vasco, y por cierto, gracias a los votos del ahora «antisistema» PP. Además de ello fue –aunque fugaz– presidente del Congreso de los Diputados y se opuso –junto a Susana Díaz– a Sánchez en las primarias que este ganó y que le sirvieron para recuperar la Secretaría General de la que sus compañeros le habían desalojado en aquel dramático Comité Federal del 1-O de 2016, precisamente para impedirle hacer lo que viene haciendo desde entonces. Guardamos grabado en la retina aquel debate de las primarias del 15 de mayo de 2017, cuando tras definir Sánchez a España como una «nación de naciones», dirigiéndose a él, le espetó aquello de: «Vamos a ver, Pedro: ¿Tú sabes lo que es una nación?». Verle ahora reconvertido en un convencido sanchista porque según él «eso forma parte de la cultura del PSOE» (…) «que si me pidiera ser portero de la Casa del Pueblo de Portugalete allí estaré» causa perplejidad extrema. Resulta preocupante escuchar a un dirigente cualificado del partido de Sánchez decir que la «cultura PSOE» es hacer lo que ordena el mando, y que eso implica ejercer tanto de portero de casa cuanto de portavoz en el Congreso. Lo primero es el partido y el líder y los demás al parecer son meras marionetas a «sus órdenes y a sus opiniones», para quienes la capacidad de razonar y pensar libremente, según sus principios, convicciones y valores que conforman nuestra conciencia, están subordinados y sometidos a la «cultura PSOE». Si esa es la «cultura PSOE» se entiende algo mejor lo que está sucediendo en España desde que Sánchez está al frente de esa «cultura», que entre otras cosas significa ignorar la existencia de la verdad, entendida como la «coincidencia entre una afirmación y los hechos» o «la fidelidad a una idea». La «cultura PSOE», en palabras de Patxi López, es tener fidelidad a las ideas de Sánchez y con su mismo concepto de la fidelidad. Así está España, en manos de los ejemplares constitucionalistas de ERC, Bildu y Podemos unidos en torno a esta «cultura PSOE».