Aranceles y Trump, aún hay partido

El anuncio de que el gobierno de los Estados Unidos va a imponer aranceles comerciales del 30 por ciento a las exportaciones de la Unión Europea no debería sorprender a los negociadores de Bruselas que, por la experiencia acumulada, todavía no deben dar por cerradas las negociaciones, puesto que no sería la primera vez que nos hallamos ante un «golpe en la mesa» de Trump, como táctica para conseguir acuerdos más ventajosos. En cualquier caso, la Europa Unida debe ser consciente de que representa a una potencia de primer orden, con casi la misma población que Estados Unidos y Rusia sumados, y con suficientes activos industriales y tecnológicos para hacerse valer. Habrá que buscar nuevos mercados, pero el daño que se inflige a sí mismo Washington acabará por devolver las aguas a su cauce cuando se produzca, que se producirá, el cambio de inquilino en la Casa Blanca.