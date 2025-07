El mes de agosto es en el que más turismo nacional se registra

En verano España es una fiesta de Norte a Sur y de Este a Oeste, celebraciones de renombre internacional como las Hogueras de San Juan en Alicante, la Batalla del Vino de Haro, San Fermín en Pamplona, la Verbena de la Paloma en Madrid, Moros y Cristianos en la Comunidad Valenciana, Descenso en piragua del Sella en Asturias, el Aste Nagusia de Bilbao, la Tomatina de Buñol, la Feria de Málaga, etc… y las menos mediáticas pero con más sabor tradicional, la de los pueblos y aldeas de toda España, que hasta mediados del siglo XX su vida las marcaba el reloj del campanario de la iglesia y el ciclo de las cosechas, ya que en verano se segaba el grano del trigo, el cereal más extendido en España, desde hace más de cuatro milenios. El estío abría un paréntesis de descanso en las actividades agrícolas una vez guardado el grano.

También la romanización y consiguiente cristianización dejaron su impronta en las fiestas de verano, siendo la principal el 15 de agosto, inicialmente el aniversario del emperador Augusto y la festividad que este introdujo en el año 18 antes de Cristo, se la denominó Feriae Augusti, el descanso de agosto, para celebrar el fin de la recolección en el campo.

Posteriormente, la Iglesia católica en el siglo VII de nuestra era la sustituyó por otra festividad en ese mismo día, la Asunción de la Virgen María. De ahí que la inmensa mayoría del campo español tenga como referencia esta fecha para la festividad local. Los descendientes que ahora habitan las ciudades peregrinan en buen número todos los años a su pueblo de origen, a participar en estas fiestas de nuestros ancestros.

El puente del 15 de agosto origina el mayor tráfico por carretera del año, de la ciudad al pueblo, y viceversa, además de otros desplazamientos cortos en el destino. La Dirección General de Tráfico contabilizó en agosto de 2023 y 2024, el mayor número de desplazamientos de los que se tiene constancia, 8,5 y 8,2 millones, respectivamente.

La fiesta de la Asunción de la Virgen, es una de las celebraciones más importantes, si no la más importante en la mayor parte de España –junto con la Virgen del Carmen del 16 de agosto, la Virgen marinera, patrona de los hombres de la mar y de la Armada–, por lo que los pueblos y localidades de todo el territorio se llenan de paisanos y visitantes, siendo un importante motor económico en las pequeñas localidades. Se organizan verbenas, bailes, conciertos, y se instalan en los recintos feriales o las calles principales, atracciones y puestos gastronómicos.

En las actuales fiestas de San Fermín – los Sanfermines atraen a Pamplona cada año a miles de personas y se convierten en un macro evento a nivel internacional –, el impacto económico que generan los visitantes durante la semana supera los noventa millones de euros, según fuentes municipales. Los más optimistas afirman que se podría llegar a los cien millones de euros. El importe de asistencia a la fiesta por persona y día fue en 2024 de 162 euros turista/día. Este año 2025 se prevé que superará los 170 euros turista/día. Según los datos del Ayuntamiento de Pamplona, tras las celebraciones de 2024, la cantidad de residuo recogido es de 1.165.280 kilos, frente a los 1.157.780 kilos del conjunto de Sanfermines 2023, lo que supuso un incremento del 0,65 por ciento.

La llegada de visitantes extranjeros en el mes de agosto no deja de crecer en número, pero no en porcentaje. Tras la COVID-19, en 2022 se alcanzaron los 8,8 millones, en 2023 se llegó a los 10,2 millones, y en 2024 se registraron 10,9 millones. Las previsiones para este 2025 son conseguir los 11,1 millones. Sin embargo el destino de sol y playa de España durante el mes de agosto, cada año representa menor porcentaje del total anual, crecen los millones de visitantes en agosto, pero aún crecen más los que nos visitan a lo largo de todo el año. Por esta razón, en 2022 el 12,3 por ciento de las visitas extranjeras se concentraron en agosto, pero en 2023 bajaron al 12,0 por ciento y en 2024 al 11,6 por ciento. La previsión para 2025 es que se reduzcan al 11,3 por ciento. Por lo tanto, agosto es el mes de descanso por excelencia para los españoles, como hace más de dos mil años, pero ya no tanto para el turismo extranjero.