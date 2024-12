Reunió el gobierno al fin a los presidentes autonómicos para acordar cómo se reparten los dineros. El acuerdo parece complicado, porque unos prefieren hablar de solidaridad y otros de igualdad. La solidaridad resulta una cosa bastante subjetiva, opinable, mientras que la igualdad sí que es objetivable porque se puede justipreciar en cifras matemáticas. Por eso en aritmética existe un signo que significa «igual» y nunca ha existido un guarismo que quiera decir «solidario».

El problema es que, como todo el mundo sabe por la publicación de los datos del informe PISA, los catalanes vamos los terceros por la cola en la enseñanza de matemáticas, muy por detrás de Castilla, Asturias o Madrid. Lo cual hace sospechar que por eso ponemos tanto énfasis en la solidaridad y nos queremos olvidar de la aritmética. A pesar de la fama que hemos encargado difundir a nuestros jefes de prensa, la verdad es que las cuentas no se nos dan demasiado bien.

Entiendan todos que, por ello, tenemos los catalanes que jugar con las palabras e inventarnos eufemismos como «asimétrico» o «singular» para que se enteren los legisladores de que lo que queremos es pillar más que los demás. Si el resto del país no capta nuestros sobrentendidos, tendrá que venir Miriam Nogueras con esa retórica que tiene, de una vulgaridad propia de las partes colgantes de un mozo de cuadra (no de escuadra), para anunciarlo.

Todos estos laberínticos propósitos (aritméticos y retóricos) maticemos justamente que no corresponden a todos los catalanes sino aproximadamente solo a menos de una mitad catalanista que tiene acceso a unas alucinaciones que no visitan a la gente ordinaria. Pero, como a esa facción hay que otorgarle sus exigencias para que con sus votos apoyen al gobierno, no duden que los líderes socialistas ministeriales van a coincidir sospechosamente con esas visiones en los próximos tiempos. Y a las matemáticas que les den.