¿Biden-Trump 2024?

Una vez doblada la esquina que separa el viejo año del nuevo, el horizonte nos muestra en la lejanía del próximo mes de noviembre uno de los episodios políticos más apasionantes de 2024: las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

El camino todavía es largo y, como decía la vieja canción de The Beatles, también será tortuoso para quienes hoy, en el inicio del año, aspiran a ser nominados y, más allá, a ganar la Casa Blanca. Pero, estamos a menos de once meses para esas elecciones y los dos nombres que más opciones teóricas tienen son los mismos que ya compitieron en 2020: Biden y Trump.

No es una perspectiva apasionante, salvo para los hooligans del expresidente, deseosos de que el hombre que alentó el asalto al Capitolio vuelva al Despacho Oval para terminar su obsesión vital de desmontar la secular democracia americana.

Trump domina con suficiencia los sondeos previos a las elecciones primarias republicanas. Pero, conforme sus rivales desaparezcan por el camino, al final quedará al menos uno, y ese candidato alternativo podría sumar los votos de todos los republicanos que no quieren que su candidato sea Trump, que no son pocos. No es fácil, pero sería un error descartarlo. Eso, suponiendo que Trump salga limpio de las decenas de causas judiciales que tiene pendientes: varios estados de la Unión ya han decretado que Trump no puede presentarse a las primarias en sus territorios, y quedan otros por tomar la decisión. Será la Corte Suprema, de mayoría conservadora, la que tenga la última palabra.

En el bando demócrata, la opción de Biden no genera un mínimo entusiasmo. Pero, al menos de momento, no hay en el horizonte un candidato que mejore sus opciones. Si mantiene la actual determinación de renovar su mandato, a pesar de la edad, su esperanza pasa por revivir el mismo motivo por el que la mayoría de los americanos decidieron darle el poder en 2020: evitar que lo tenga Trump.

Los sondeos ofrecen una visión poco optimista para Biden, aunque nunca en su larguísima carrera política provocó apoyos apasionados. Sin embargo, en 2020 echó a Trump de la Casa Blanca.