¿Cuál tiene que ser la estrategia de Feijóo?

A estas alturas ya sabemos que Sánchez no quiere «juntarse» con Feijóo, ya que prefiere a Puigdemont, Junqueras y Otegi. No lo quiere como amigo. Ni siquiera como conocido. Ha elegido sus preferencias. La ficción de la propaganda sanchista es que no tenía otra solución, porque España quiere que se aplique la agenda progresista. He de reconocer que siempre me llama la atención que ese fervor no se haya correspondido en las urnas, porque Junts y PNV no son, precisamente, progresistas tal como los entiende la coalición de gobierno socialista comunista. La izquierda política y mediática hace mal sus cuentas. Otra cuestión diferente es que el comodín de Vox haya ayudado a Sánchez. Con el arranque de la legislatura se plantea qué tiene que hacer Feijóo. El poderoso aparato del sanchismo mediático no para de aconsejarle sobre cuál debe ser su estrategia. En las tertulias, las columnas y las declaraciones más variopintas escuchamos que tiene que apoyar la ley de amnistía y entender las cesiones hechas a los independentistas, aunque estos no hayan renunciado a nada.

Lo más divertido son los voceros socialistas diciendo que la amnistía acabará favoreciendo al PP. Feijóo debería poner la foto de Sánchez en su despacho y reconocerlo como su benefactor. La peregrina teoría del sanchismo ideológico es que la rendición ante Puigdemont permitirá que dentro de un tiempo voten a Feijóo o a quien sea como presidente del Gobierno. Hay que ver qué majos son. Hasta que llegue ese feliz acontecimiento, lo que tiene que hacer el PP es convertirse en el felpudo del sanchismo. No tiene que ser duro con Sánchez que es el adalid del progreso, la integración y se ha convertido en el líder de la UE, aunque Macron y Schulz no se han enterado. El Congreso tiene que ser un balneario como si fuera el Senado de Roma en tiempos de Augusto. Los senadores aplaudían al César invicto. No les gusta la elección de Tellado. Es demasiado combativo. En las catalanas y vascas, su papel es ayudar. Esto, según la izquierda mediática que tanto quiere a Feijóo, le permitirá llegar a la Tierra Prometida dentro de algunas centurias.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)