El don de la inoportunidad

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elaborado un buen fundamentado informe sobre la reforma propuesta por el Gobierno para el acceso a la carrera judicial en el que se advierte sobre los riesgos de menoscabo de la independencia de los jueces si éstos no son elegidos entre los que mejor conocen los códigos y leyes que deberán aplicar a lo largo del ejercicio de su profesión. Ciertamente, rebajar la exigencia para ampliar la base de reclutamiento, con la esperanza de que se alisten más jóvenes de izquierdas, no es sólo un insulto implícito a quienes profesan esa ideología, sino un error de concepto, basado en prejuicios ideológicos que no son más que dimes y diretes. Pero el principal problema que presenta esa reforma es su inoportunidad, dado que procede de un Gobierno que se viene caracterizando por sus enfrentamientos con el Poder Judicial, lo que levanta sospechas.