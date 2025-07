¿Dónde va el dinero de los españoles?

Como bien saben los españoles, lo leen y lo escuchan a diario, el Gobierno de la denominada izquierda transformadora es un éxito en sí mismo. No hay error ni negligencia ni impericia que se le puedan atribuir. El relato oficial es el que es. Hoy publicamos que casi 55.000 kilómetros de las carreteras españolas, más de la mitad de la red, están gravemente deteriorados y que su puesta al día hasta subsanar los efectos del desgaste y el insuficiente mantenimiento demanda una inversión de más de 13.000 millones. Con seguridad, el sanchismo lo negará, lo atribuirá a la herencia recibida, a la obsesión de los españoles por viajar y a que, por culpa del PP, no hay Presupuestos con que dotar esas partidas. También podrían soltar el discurso del sabotaje, como con los trenes, o si no, los operadores privados, etc... Las excusas son inagotables, pero es más simple: incompetencia e incapacidad de una administración calamitosa.