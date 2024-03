Estocada al transporte animal

Fiel a su dinámica de legislar de espalda a los afectados, la UE se dispone a sacar adelante una nueva normativa sobre transporte animal que va a penalizar gravemente a España, al no tener en cuenta el clima y la geografía de nuestro país. Algo parecido a lo sucedido con la legislación ambiental sobre cauces ecológicos de los ríos, que no distingue entre naciones con sequía y otras en las que tienen exceso de lluvias. El resultado es que obligan a destruir embalses en un país en el que las presas son necesarias para evitar que escasee el agua en los hogares de ciertas regiones. Ahora le toca el turno al transporte animal, legislando igual para territorios con temperaturas moderadas como los centroeuropeos, que para los que, como España, tenemos termómetros por encima de los 30 grados en verano. De manera que va a ser una legislación que beneficiará claramente a la ganadería de países como Francia, en perjuicio de nuestras granjas. Y de nuestro bolsillo, porque el aumento de los costes de producción tendrá un reflejo inmediato en el precio de la carne en los supermercados.

Calcula el sector del vacuno español que la legislación sobre transporte animal que prepara la UE, de acuerdo con la Agenda Verde 2030, va a suponer aquí el cierre de casi 930 granjas y la destrucción de 1.300 empleos, debido a una pérdida de la actividad anual del 40% en más de 1.700 explotaciones, con una merma del 17,2% del valor de producción y una minoración cercana a los 700 millones respecto a 2022.

El sector considera un despropósito la directiva comunitaria, que va a obligar a descargar a los animales del camión a las 21 horas durante 1 día, acortando igual la duración del viaje para terneros lactantes a 19 horas (parando una hora cada 9) y de los animales destinados al sacrificio a 9 horas. Por encima de los 30 grados no se podría realizar el transporte, salvo que se instale aire acondicionado en los camiones, y se establece una limitación de 9 horas el viaje cuando se superan los 25ºC en los puntos de salida y llegada.

También afecta al espacio mínimo que cada animal debe tener dentro del camión, con un aumento superior al 40% de la superficie en el caso del vacuno, y del 60 por ciento con temperaturas superiores a 30ºC.

Dicen los ganaderos que el reglamento no tiene en cuenta que los animales en España se crían a 30-35ºC, ni que un cerdo de Albacete no está adaptado a las mismas condiciones que uno holandés, y que no hay argumentos científicos que avalen tales densidades de espacios, que consideran inventados.

En definitiva, una nueva puntilla de la UE a la agroganadería, que disparará los costes de producción y el precio de la carne en los supermercados. Que pagaremos todos.