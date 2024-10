El fiscal general «ha hecho su trabajo»

No es fácil encontrar un día en el que la degradación de la situación política en la que se encuentra sumida España no aporte una nueva prueba de ello. Que el fiscal general del Estado sea investigado por un presunto delito cometido actuando como tal, por acuerdo unánime de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no es ni digno ni propio de un Estado democrático y social de Derecho como la Constitución define al Estado español.

La Fiscalía es una institución fundamental de nuestro orden constitucional como garante de la sujeción a la ley. El fiscal general es la cabeza de tan importante institución y su condición de investigado (imputado) por el TS es algo que jamás había sucedido en España ni hubiera podido imaginar persona alguna que un día podría suceder. Álvaro García Ortiz sin duda hace honor a lo que Sánchez dijera un día: «¿de quién depende la fiscalía? Pues eso». Su conducta oficial ha sido la propia de un celoso abogado del PSOE y del Gobierno e impropia de quien representa a la Fiscalía, y que le llevó a ordenar a subordinados suyos que sacaran una nota de prensa para ganar «la batalla del relato» respecto a un ciudadano privado. Eso, simplemente por tratarse «casualmente» de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En lugar de actuar conforme a su obligación de promover la acción de la justicia en defensa de la ley, lo que hizo fue promover el interés partidista y político del PSOE y de Sánchez, que considera a la presidenta Ayuso como su gran enemiga política. Y a mayor deshonor, actuando basándose en que el fin justifica los medios, de tal forma que no tuvo reparo alguno en hacer públicas informaciones protegidas por la Ley de Protección de Datos del ciudadano en cuestión. A mayor abundamiento, el fiscal general se ha permitido decir que no se plantea dimitir pese a la insólita situación en la que se encuentra, y en la que cualquier responsable o dirigente político que se encontrara en ella lo haría sin duda alguna. La presunción de inocencia que también ampara al fiscal general no obsta a la incompatibilidad ética evidente de que quien debe promover la acción de la justicia en defensa de la ley se encuentre investigado judicialmente por una presunta violación legal. El Consejo Fiscal, donde están representados los fiscales, le ha pedido por mayoría que dimita de su elevada responsabilidad ante el daño ocasionado y el respeto debido a la institución de la Fiscalía. Por su parte, Sánchez dice que el fiscal general ha hecho «su trabajo». Sobran palabras.