Gallardo derrota a Sánchez

Miguel Ángel Gallardo ha demostrado que es posible enfrentarse a Sánchez y ganar. No hay que tenerle miedo. El presidente de la Diputación de Badajoz obtuvo una clara victoria en las primarias frente a la marioneta del sanchismo, Esther Gutiérrez. En otras autonomías se impuso la cobardía. La brutal ley del silencio que aplica el aparato socialista se ha roto, aunque sea un caso aislado. Las bases decidieron dar la espalda a Sánchez. Es cierto que la victoria no fue por un cien por cien, como sería lógico con los escándalos que cercan La Moncloa, pero no está nada mal lograr más de un 62%. Otra buena noticia es que García-Page no está solo. Hay dirigentes que son inmunes tanto a los sobornos como a las amenazas. El líder del PSOE quiere crear un partido de estómagos agradecidos para perpetuarse en el poder. Se equivocan los que esperan que abandone la secretaría general si el PP puede gobernar tras las próximas elecciones. Lo está preparando con la estrategia de controlar los territorios y orquestar un discurso basado en la continuidad. No sé si lo conseguirá, pero no hay duda de que lo intentará.

No conozco a Gallardo, pero tiene mi simpatía porque se ha comportado como un político digno. Me sucede lo mismo con Page. No me gusta el PSOE que está creando Sánchez basado en los serviles, donde se excluye el mérito y la capacidad. Es la partitocracia más descarada y la sumisión más execrable. No hay más que ver lo sucedido en Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana. Es cierto que los candidatos que ha impuesto benefician al PP, pero la infinita arrogancia que se ha instalado en La Moncloa hace que se confundan los deseos con la realidad. Mazón, a pesar de la campaña brutal que sufre de la izquierda mediática, tiene una rival perfecta con Diana Morant, que es una ministra que nadie sabe que existe. Lo de María Jesús Montero es el mejor regalo de Navidad, Reyes, cumpleaños y santo para Juanma Moreno, porque se enfrentará a una hooligan del sanchismo. Por su parte, Óscar López solo sabe perder y camina con paso firme a la derrota final de manos de Ayuso. El sanchismo contamina al PSOE y perjudica a sus candidatos, por eso los militantes extremeños han acertado con Gallardo.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).