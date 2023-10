Los «milagros» del profeta Sánchez

El secretario general del PSOE es la reencarnación del mago Merlín que con su bastón era capaz de realizar los mayores prodigios. Es un nuevo profeta. Los milagros desempeñan un papel fundamental en la teología y la narrativa religiosa de la tradición judeocristiana. La Biblia recoge numerosos acontecimientos en los que Dios actúa directamente o utiliza la intermediación de seres humanos. En el primer caso tenemos la creación del mundo, el diluvio universal o las plagas de Egipto. En los otros, elige a figuras extraordinarias como Moisés, Josué o los profetas. No sé si Sánchez es o no creyente, forma parte de su vida privada, aunque hizo la carrera en un centro dirigido por los agustinos. En mi caso, lo soy a pesar de los errores u horrores que hayan cometido algunos religiosos. La Iglesia es una obra de Dios dirigida por hombres que son, por su propia condición, imperfectos. No sé si el candidato propuesto por el Rey cree en los milagros, pero no hay duda de que es capaz de obrarlos. No ha tardado mucho en hacerlo.

Hace unos días, no tantos, la amnistía era inconstitucional y ahora ha conseguido que lo sea. Es cierto que cuenta con Conde-Pumpido como sumo sacerdote encargado de interpretar la realidad de España que propugna el profeta Sánchez. El milagro de los indultos pacificó Cataluña. Tras esta primera prueba optó por profundizar en esa dirección con la desaparición de la sedición y el abaratamiento de la malversación. Muchas religiones cuentan con un libro sagrado que sirve de orientación. Los cristianos tenemos la Biblia; el islam, el Corán; el judaísmo, el Tanaj; el hinduismo, los vedas; el budismo, el Tripitaka; el sijismo el Gurú Granth Sahib … Los egipcios no tenían algo similar, aunque el «Libro de los Sueños» siempre me ha gustado porque consideraban que podían ser mensajes divinos y requerían interpretación para comprender su significado y su impacto en la vida de quienes los experimentaban. Nosotros vivimos inmersos en los sueños o las pesadillas que nos provoca el sanchismo. Por ello, necesitamos que alguno de sus hagiógrafos redacte una obra similar para que consigamos interpretarle.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)