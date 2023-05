Patxi, y la teoría de Moncloa de que ETA ya no mueve votos

De Patxi López dicen en el País Vasco que «no es un mal chico», y casi como mayor falta le cuelgan la etiqueta de que «muy trabajador no es que fuera», y que ahí está una de las razones por las que fracasó en aquella travesía que le llevó a la Lendakaritza en virtud de un histórico pacto del constitucionalismo entre el PP y el PSE. En el ecosistema político vasco se conocen bien todos, y saben de qué pie cojea cada uno.

Y por eso es un dato a tener en cuenta que la transformación que Patxi ha sufrido como «dóberman» del «sanchismo» en Madrid tiene más que sorprendidos a los que le ayudaron a portar féretros de compañeros asesinados por ETA. A Patxi nadie le puede discutir su firmeza y valentía frente al terrorismo, de la misma manera que tampoco se puede hacer responsable al PSOE de las decisiones que tome Bildu con respecto a sus listas electorales. Pero al PSOE que ya ha convertido a Bildu en socio estructural sí se le puede recordar que mirar para otro lado en las decisiones que hieren a las víctimas del terrorismo, y hacerlo solo por oportunismo de partido, no es más que un ejercicio de corrupción de los más básicos principios morales que deben conducir toda actividad política. De defender la libertad en el País Vasco a justificar que «pistoleros» sean representantes públicos solo ha hecho falta una Legislatura y constatar que hay camino para trasladar al País Vasco y a Cataluña el modelo del pacto que guía la política en el Congreso de los Diputados.

Veremos en las urnas si tienen razón los arúspices «monclovitas» que sostienen que los españoles, y los votantes de izquierdas, no votan ya pensando en ETA ni en las víctimas del terrorismo. Explican también «sotto voce» que tienen estudiando demoscópicamente que este tema no mueve voto, por lo que el coste de encamarse con Bildu, y tragar con sus gestos de reivindicación de la historia de ETA, no es que sea cero, sino que para el PSOE tiene un valor añadido en el Congreso de los Diputados del que no pueden prescindir.

Moncloa cree que ETA es un tema borrado de la memoria de los españoles. Que a los que aún se acuerdan, los votantes socialistas más mayores, se les «compra» el olvido con la revalorización de las pensiones. Y que los más jóvenes se mueven más por promesas de pisos al por mayor que por la memoria histórica de sus padres. Puede que hasta tengan razón, las urnas lo dirán. Pero si aciertan los que dicen saber de la opinión pública, como sociedad tenemos un problema.