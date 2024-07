Es posible que desde los ministerios correspondientes, en el fondo, quisieran hacer el bien, intentar, no sé, como dicen, que los menores tengan más difícil entrar en una página con contenido sexual explícito. También se supone que nuestros impuestos no van a bolsillos de ilusos, y ya ven. Las buenas intenciones desembocan a veces en pérfidas orillas morales y en revoluciones ilustradas que son las peores pues no se hacen a pecho descubierto sino con peluca: en este caso no se criminaliza el porno de frente, pero se busca un afluente.

Estamos sufriendo miles, millones de ataques pirata cada día y ahora queremos que bloqueen una peli guarra. Que pierdan toda esperanza, después del dinero malgastado. Me pregunto dónde está el control parental y los avances tecnológicos. Se sabe hasta cuando alguien está en el váter y no se pone coto a que chavales de quince se metan en una orgía ajena. Que venga Nacho Vidal y nos lo explique con el rito del sapo bufo.

Ese carné digital que ha inventado el Gobierno para consumir estos contenidos libidinosos, que dirían los curas del colegio, creará un gran archivo con los correspondientes documentos nacionales de identidad de los españoles mayores de edad que acceden a esas páginas. Vale, usted dirá que no le afecta porque no consume esas porquerías, pero los que lo hacen son libres de hacerlo y no quedar expuestos a que en un ciberataque aparezca su nombre a la vista de todos por haber visto «El fontanero, su mujer y otras cosas de meter», «Conejo en salsa picante» u otras con títulos tan llamativos que no pondrían en un cineclub en versión original.

Esta ocurrencia progre se pone de nuevo de un lado reaccionario cuando dice que busca proteger a la infancia o encauzar el deseo de un cierto feminismo. Volvemos a las célebres interferencias de Canal Plus, a la España en blanco y negro de la que tanto reniega la izquierda. Argumentan que el consumo que se hace hoy del porno es nocivo. No puedo rebatirlo, pero esto es como poner una hoja de parra a Rocco Siffredi, no sé si me explico.