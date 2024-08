Oriana Fallaci es una muy reconocida periodista y escritora italiana, fallecida en su Florencia natal en 2006 a los 77 años de edad. Prolífica autora de libros sobre temáticas diversas, destaca como la primera mujer corresponsal de guerra en diferentes frentes desde Vietnam hasta Beirut, pasando por Afganistán, India y Pakistán, entre otros muchos. Escribió para los más importantes rotativos y revistas del mundo entrevistando a los más relevantes personajes del momento. A Oriana Fallaci difícilmente alguien se atrevería a incluirla en la «fachosfera» sanchista, calificándola de «ultraderechista» o «populista y facha», sino todo lo contrario. De izquierdas, es muy interesante leer la obra que escribió en 2001 tras los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas de Nueva York, con el título de «La Rabia y el Orgullo». Muy aconsejable leerla 23 años después de ser escrita para entender mejor lo que ahora está sucediendo en el mundo occidental, y que ella anunció con tanta antelación como clarividencia, y que definió como un auténtico «choque de civilizaciones».

Entre las muchas interesantes ideas que desarrolla en su libro podemos entresacar a modo de sinopsis, las siguientes: «Entre la civilización occidental y la islámica existe no sólo una incompatibilidad religiosa o cultural, sino algo más: una lucha abierta e histórica por el dominio del mundo». Fallaci se reconocía como «atea-cristiana» lo que si cabe da mayor valor a lo escrito, que no puede tampoco calificarse de propia de un catolicismo militante del que no participaba en absoluto, dada su carencia de Fe. Se dirigió al mundo occidental apremiándolo a despertar de su letargo provocado por el miedo a ser calificados de xenófobos o racistas, cuando «el discurso no es sobre una raza sino sobre una religión, y nos enfrentamos a una cruzada al revés». Una cruzada, es decir, una guerra de religión, declarada por una parte del islam, ante la que anunciaba Oriana Fallaci, no podemos desentendernos porque «si no luchamos, la yihad vencerá y destruirá el mundo que mejor o peor, bueno o malo, hemos construido». Eso fue escrito en 2001, y si repasamos los atentados provocados desde entonces por la yihad islámica comprobamos la certeza de su experimentado y elaborado pensamiento.

Por mencionar sólo algunos de los más destacados por el número de víctimas ocasionadas y su impacto político y social, recordamos el 11-M, 2004 en Madrid; metro de Londres, 2005; sala Bataclan París, noviembre 2015; Bruselas, marzo 2016; Berlín y Manchester, Alemania, 2016/17; Barcelona, agosto 2017… y así ininterrumpidamente, hasta el 7 de octubre pasado con el ataque terrorista de Hamás al sur de Israel con 1.200 civiles asesinados.