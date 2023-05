Sánchez: una promesa al día

No importa que nunca se cumplan, porque la base de la demagogia está en hacer promesas para conseguir votos. No es algo que haya inventado Sánchez, aunque es un consumado maestro, sino que se remonta a la Antigüedad. Cada día nos hace una promesa, pero sabemos que nunca las cumplirá. Su ventaja es que cuenta con un aparato propagandístico espectacular, un firme apoyo mediático y el convencimiento de que la memoria de los españoles es frágil. Con respecto a esto último tengo mis dudas, porque no somos la plebe romana o los sans-culottes de la Revolución Francesa. No somos los campesinos y los obreros, analfabetos o semianalfabetos, que formaron la mayoría del ejército ruso en la Primera Guerra Mundial y se unieron a los mencheviques y los bolcheviques. A los españoles de 2023 no se les convence con las promesas electoralistas o los fuegos de artificio de la sobrevalorada Calviño y su equipo de mariachis. He tenido un gran desengaño con la vicepresidenta, porque creía que era más sólida técnicamente. Es otra fervorosa amante del gasto público y el endeudamiento.

Con esta carta de presentación hasta mi perra Lolita sería capaz de gestionar una economía en tiempos de crisis. No le veo el mérito. Ningún esfuerzo para acometer los problemas estructurales de la economía española y a la espera del futuro hachazo de las reglas de gasto. Por supuesto, cuenta con el aplauso de la izquierda mediática que pretende convencernos de que el gobierno socialista comunista cuenta con grandes gestores económicos. Es algo difícil de sustentar cuando ninguno de sus deslumbrantes protagonistas ha gestionado ni un quiosco de chuches. Ahora que ha llegado la aplicación práctica de la Inteligencia Artificial es mejor que los sustituyamos por robots que nos saldrán más baratos. Han leído más libros, artículos y conocen todos los modelos matemáticos, así como los casos que se estudian en las escuelas de negocios. El ritmo de gasto público y de endeudamiento es espectacular, pero usted no sabe que vamos muy bien. Sánchez es capaz de repetir el milagro de los panes y los peces.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)