Warren Sánchez, el hombre que tiene todas las respuestas, se queja siempre de que todos los medios están en su contra. Sé que parecerá increíble, pero el presidente no dice la verdad. Hace poco, la portada de El País, que es el diario con mayor tirada de España, con permiso de Marca, incluyó en sus dos titulares más destacados el mismo mensaje. Primero, se afirmaba que algunas propuestas de Vox «implican retrocesos sociales»; y, segundo, se informaba de que el presidente del Gobierno había advertido contra «los que defienden el retroceso de España». Es decir, por si no nos había quedado claro, se nos ilustra doblemente con la misma idea: Warren avanza, y si usted, señora, no está con Warren, usted retrocede.

Dejemos hoy de lado la «fatal arrogancia» hayekiana, típica de la izquierda, que presume de monopolizar el progreso, y la pueril y bloquista retórica antropomórfica que nos convoca a considerar a un individuo como si fuera la colectividad. Analicemos, en cambio, la visión que transmite El País de las propuestas del que llama partido «ultra», prefijo que, naturalmente, jamás aplica a Bildu.

Por ejemplo: ¿quién ha dicho que bajar los impuestos es retroceder? Es debatible, sin duda, pero no obviamente reaccionario. Tampoco lo es el cheque escolar, una extensión de la libertad de elección de las familias. En cambio, lo que sí puede demostrarse que se opone al progreso es el proteccionismo en el comercio exterior, que Vox propicia. Pero El País no entra en disquisiciones, porque le interesa pasar el mensaje, por ejemplo, de que privatizar las pensiones es «el modelo aplicado en Chile por Pinochet», lo que saben que es mentira, porque el modelo fue aplicado por todos los gobiernos democráticos tras la dictadura.

También saben que la gratuidad del Estado es ficción. Sin embargo, a la hora de describir las propuestas de Warren se limitan a señalar: «El PSOE promete transporte urbano gratis hasta los 24 años y ampliar la cobertura sanitaria». Como si nadie lo pagara. Más: el PSOE «reitera su apuesta por la receta de la socialdemocracia: un Estado de bienestar robusto y sostenible». De la robustez y sostenibilidad de su cartera de usted, señora, si acaso, hablarán otro día. Una pena, porque en ese campo puede haber avances. O no.