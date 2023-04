Yolanda Díaz, contra empresas y bancos

Yolanda Díaz criticó desde Nueva York los márgenes empresariales –por haber provocado el estallido inflacionista actual– y también al sector bancario –por haber incrementado el Euribor y haber empobrecido a centenares de miles de familias. Ciertamente, uno no sabe si determinadas afirmaciones se efectúan o por ignorancia o por mala fe populista.

Por un lado, es verdad que durante los últimos años, muchos márgenes empresariales se han incrementado (no todos: por ejemplo, Mercadona no aumentó su margen en 2022), pero ese fenómeno no es una causa sino una consecuencia de la inflación. No es causa porque es imposible explicar toda la inflación actual (incluso la mayor parte de la inflación actual) únicamente a partir del aumento de los márgenes empresarial y porque el aumento de los márgenes empresariales responde a un incremento del gasto nominal agregado: precisamente porque el gasto nominal del conjunto de agentes ha aumentado más de lo que el sector empresarial ha sido capaz de aumentar la producción de mercancías, los precios han subido (inflación) y, si los salarios se han incrementado menos que los precios, entonces los márgenes empresariales por necesidad habrán aumentado.

Pero la causa original generadora de la inflación se halla en las políticas de estímulo (fiscales y monetarios) que han originado ese crecimiento del gasto nominal agregado. Y justamente porque los estímulos de 2020 y 2021 han disparado el gasto nominal agregado y por tanto han disparado los precios, los bancos centrales de todo el mundo han elevado a lo largo de 2022 los tipos de interés: como forma de restringir el gasto nominal agregado previamente cebado. De ahí, por otro lado, que tampoco tenga ningún sentido que Yolanda Díaz señale que la banca «ha puesto el Euríbor en porcentajes imposibles para las familias trabajadoras y las familias medias». El Euribor ha subido porque el Banco Central Europeo ha aumentado sus tipos de interés para controlar la inflación: no son los bancos los que discrecionalmente mueven el Euribor, sino que éste se halla poderosamente influido por los tipos de interés (de intervención) del BCE.

Ni las empresas son responsables de que suban los precios, ni los bancos son responsables de que aumente el Euribor. Más bien, los culpables de ambos fenómenos son políticos y burócratas como ella que han defendido las políticas de estímulo ultraexpansivas que generaron primero la inflación y, después, la subida de tipos para contrarrestar esa inflación.