Oafi Radio, el podcast sobre salud de la Fundación Internacional de la Artrosis del 10 de noviembre de 2025

OAFI Radio es un podcast sobre salud de la Fundación Internacional de la Artrosis. OAFI es la primera Fundación de pacientes que elabora un podcast divulgativo sobre salud. El Dr. J. Vergés, CEO y Presidente de OAFI, dirige científicamente la fundación y junto con Ricardo Aparicio, periodista experto en salud, presenta el programa que se podrá escuchar en la web de La Razón. A través de la artrosis se hablará de arquitectura, medicina, deporte, ciencia, salud, alimentación, arte y de un sinfín de temas que entretienen pero sobre todo, ayudan.

LOS GRANDES MITOS DEL COLÁGENO - CP.4

¿El colágeno realmente funciona o es solo una moda más? Hablamos con el Dr. Josep Vergés, Fundador y presidente de OAFI, para derribar los mitos más comunes sobre el colágeno: desde si mejora la salud de las articulaciones, hasta qué tan cierto es que "no se absorbe" o si todos los suplementos funcionan igual. A lo largo del episodio, exploramos qué dice la ciencia, qué es puro marketing y qué hábitos nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud articular. Además, conoceremos el testimonio de Roser Férriz, paciente y voluntaria de OAFI. En el último monográfico dedicado al colágeno, descubrimos cómo esta proteína puede ser nuestra mejor aliada para cuidar de nuestras articulaciones y desmentimos las falsas creencias entorno a este complemento.