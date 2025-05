La Asociación «En Marcha JEMJ» publica un vídeo del estreno de «“Una monja famosa”. Clare Crockett, una vida puesta en escena»

La Asociación «En Marcha JEMJ» acaba de hacer público un vídeo en el que confirma una de las noticias más esperadas de esta JEMJ 2025. Se trata del plato fuerte del festival de la JEMJ de este año, el estreno de «“Una monja famosa”. Clare Crockett, una vida puesta en escena». Se trata de una representación musical hecha por jóvenes y para jóvenes, que se estrenará en la primera noche de la JEMJ, el 4 de julio de 2025, a las 21:00 horas, en Covadonga.

A través de la música y la actuación los jóvenes participantes de la JEMJ vibrarán con la impactante historia de la Hna. Clare Crockett: sus sueños de llegar a ser una actriz famosa, su encuentro con Jesucristo, sus luchas, sus miedos, sus tentaciones… ¡y su victoria!.

Cuando la joven Clare Crockett se encontró con Jesucristo, el Viernes Santo del año 2000, se encontró también ante un dilema. Ella lo expresó así ante el asombro de todos los que la escucharon: «Me llamo Clare. Tengo 17 años y soy de Irlanda. Hoy hemos hablado sobre la vocación. Y yo he pensado: “¡Dios mío, tengo vocación! Pero quiero ser famosa… Así que me he dicho a mí misma: Seré una monja famosa”». Y Dios realizó su deseo. Pero no como ella pensaba, sino al servicio de sus planes de amor para la conversión de muchas personas. Ellos se han convertido en testigos de cómo la Hna. Clare ha intervenido en sus vidas –a veces de forma realmente sorprendente– para acercarles a Jesucristo. Su lema, "O todo o nada" ha tocado muchos corazones y les ha animado a abrirse a la voluntad de Dios.

El festival de la JEMJ será presentado, como el año pasado, por Catholic Stuff un proyecto de evangelización de los jóvenes a través de YouTube, caracterizado por una equilibrada mezcla de sentido del humor, ideas profundas y buena doctrina.

