El Papa critica a los cristianos que difunden "el hedor de su pecado"

El Papa ha criticado durante la audiencia general de este miércoles a los cristianos que no difunden la fragancia de Cristo sino "el hedor de su pecado". En su alocución ante los peregrinos reunidos en el Aula Pablo VI del Vaticano, Francisco ha centrado su reflexión en el Bautismo de Jesús en el Jordán y, en particular, en el símbolo del óleo. "La unción -ha explicado el Papa en la catequesis- nos hace perfume y también una persona que vive con alegría su misión perfuma a la Iglesia, a la comunidad, a la familia, con este perfume espiritual".

"Sabemos que, por desgracia, a veces los cristianos no difunden la fragancia de Cristo, sino el mal olor del propio pecado", ha añadido. Para el Pontífice, el pecado "aleja de Jesús" por lo que ha pedido que los cristianos, "en la medida de sus posibilidades y cada uno en su ambiente" encarnen con sus acciones el "buen olor de Cristo en el mundo", informa Ep.

"La fragancia de Cristo la desprenden los 'frutos del Espíritu', que son 'amor, alegría, paz, magnanimidad, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí'", ha dicho. Por ello, ha asegurado: "Qué maravilla encontrar a una persona que vive estas virtudes. Una persona con amor, una persona alegre, una persona que crea paz, una persona magnánima, no tacaña, una persona benevolente que acoge a todos. Una persona buena. Es bueno encontrar una persona buena, fiel, mansa, que no sea orgullosa".

Llamamiento por la paz

Del mismo modo, el Papa ha lamentado que el mundo esté "marcado por guerras y divisiones", y ha renovado su llamamiento por la paz en Myanmar, Sudán del Sur, Ucrania o República democrática del Congo.

"No olvidemos a la atormentada Ucrania que tanto sufre. No olvidemos Myanmar, Sudán del Sur, Kivu del Norte y tantos países que están en guerra. Recemos por la paz. Y no olvidemos Palestina e Israel. Que haya paz", ha pedido el Papa durante la audiencia general de este miércoles.

En sus saludos a los peregrinos reunidos en el Aula Pablo VI del Vaticano para escucharle, Francisco ha dicho: "Nuestro mundo, marcado por guerras y divisiones, necesita más que nunca los frutos del Espíritu Santo. Empezando por vuestras familias y vuestros lugares de trabajo, llevad el amor, la paz y la bondad a vuestra vida cotidiana".

Además, la iglesia conmemora este miércoles el legado de San Pío X por lo que ha dirigido un pensamiento especial a los catequistas: "Ellos son, en algunas partes del mundo, los primeros en llevar adelante la fe. Recemos hoy por los catequistas, que el Señor los haga valientes".