¿Qué santo se celebra hoy, 12 de febrero? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral católico es un compendio que agrupa los nombres de los santos y beatos que la Iglesia Católica celebra oficialmente en días específicos a lo largo del año. Este puede ser un recurso valioso para profundizar en la historia de la Iglesia y el cristianismo, y para encontrar inspiración en la vida y enseñanzas de los santos. Al conectar con estas figuras históricas, los fieles pueden hallar guía y fortaleza para sus propias vidas, a la vez que honran el legado de estos individuos ejemplares.

En el santoral de hoy, 1 de febrero, se conmemora a varios santos y santas que han dejado su huella en la historia de la cristiandad. Entre ellos se encuentran San Antonio Cauleas, San Benito de Aniano, San Ludano peregrino, San Melecio de Antioquía, San Saturnino y compañeros mártires de Abitinia, y Beata Humbelina. De todos ellos, hoy destacamos a Santa Eulalia de Barcelona.

¿Quién fue Santa Eulalia de Barcelona?

Eulalia de Barcelona, según la "Passio Sanctae Eulaliae" del siglo VII o IX, era una joven cristiana que vivía una vida tranquila y dedicada a la oración. Al enterarse de la llegada del prefecto Daciano, perseguidor de cristianos, decidió declarar su fe en Cristo ante él. Tras ser torturada, murió y los cristianos enterraron su cuerpo. Su festividad se celebra el 12 de febrero.

A pesar de esto, no hay referencias antiguas sobre esta santa. No se menciona en documentos hasta el siglo IX. Los textos litúrgicos que la mencionan son pocos y no datan de antes de este siglo. Es probable que Eulalia de Barcelona no fuese conocida ni venerada antes del siglo IX.

En el año 877, se descubrieron algunas reliquias de Santa Eulalia en Barcelona, lo que dio lugar a la creación de una santa homónima en Barcelona, que probablemente nunca existió. Este fenómeno de duplicación de santos es común en la hagiografía.