¿Una España sin enfermeras?

España envejece. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la edad media son 43 años, 10 años más que en 1970. Si lo analizamos por rangos de edad, el 19,1% de la población tiene más de 65 años y el número de octogenarios, en alza desde hace años, asciende al 6,1%. Tener cien años está dejando de ser un hito anecdótico porque ya hay 11.229 españoles con esta edad. Y las previsiones del propio INE confirman que en 2068 el número de mayores de 65 años llegará a 14 millones de personas y supondrá un 29,4% del total de la población.

¿Por qué vivimos tantos años? Fundamentalmente, por dos causas: el trabajo que llevamos a cabo los profesionales sanitarios en asistencia, investigación y educación sanitaria; y las innovaciones en materia de farmacología, cirugía y tecnología sanitaria. El resultado es que en España hemos conseguido vivir de media 83,3 años, lo que representa la mayor esperanza de vida de la Unión Europea y la tercera a nivel mundial, sólo superada por Japón y Suiza.

Ante esta tesitura, existe una realidad incuestionable, el sistema sanitario español se enfrenta a dos de los mayores retos de su historia: el primero es cuidar de una población envejecida que deberá afrontar una o múltiples enfermedades crónicas, utilizando los recursos necesarios para llenar de calidad de vida los años que le queden; el segundo es seguir siendo sostenible y mantener las mismas cotas de calidad y eficacia. Para dar respuesta a ambos retos sólo cabe un camino, apostar de forma firme y decidida por el potencial asistencial, docente, gestor e investigador de la única profesión experta en el cuidado: las enfermeras.

¿Tiene sentido contar con uno de los mejores planes de estudios de Enfermería del mundo, disponer de seis especialidades enfermeras en vigor y haber desarrollado la capacidad de prescripción para que después la población no se beneficie de ello? La respuesta es clara para cualquier persona con sentido común, sin embargo, nuestros políticos siguen sin verlo y España sufre un déficit de enfermeras sin precedentes en países desarrollados. Tenemos un 38% menos de enfermeras que la media europea y ocupamos el quinto puesto por la cola, empatados con Bulgaria y sólo por delante de Letonia, Chipre y Grecia. Y mientras que en España nuestros políticos y gestores no terminan de percatarse de que el Sistema Nacional de Salud es inviable si no somos capaces aprovechar el potencial enfermero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) les ha adelantado por la derecha declarando 2020 como Año Internacional de las Enfermeras. Una decisión acordada por su Asamblea General y que tiene su origen en un movimiento mundial denominado Nursing Now, “enfermería ahora” en español.

Nursing Now es una iniciativa puesta en marcha por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), organismo internacional del que forma parte el Consejo General de Enfermería de España, y que representa a 20 millones de enfermeras de todo el mundo.

El objetivo es doble: multiplicar la visibilidad de la labor que llevan a cabo las enfermeras en todos los ámbitos donde trabajan; y promover su acceso a los puestos de alta dirección donde se toman las decisiones más relevantes respecto al ámbito de la salud. En cuanto a este último objetivo, cabe señalar que los integrantes de Nursing Now España ya hemos conseguido crear el puesto director general de cuidados en Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja. Este puesto de nueva creación está destinado a una enfermera que aportará su visión, su formación y su experiencia para humanizar aún más la sanidad. Para ser justos, habría que aclarar que Andalucía también tiene director general de cuidados, sin embargo, para nosotros no cuenta porque el consejero de Salud nombró para tal puesto a un educador social y no a una enfermera.

En España estamos consiguiendo que Nursing Now sea una auténtica revolución y estamos volcados en llevar el movimiento hasta el último rincón del territorio. Así, en los próximos meses, vamos a poner en marcha un plan de acciones dirigido a acercar a la población la importantísima labor que realizamos enfermeros y enfermeras en hospitales, centros sanitarios y sociosanitarios, centros escolares, urgencias y emergencias, servicios de salud laboral, etc. Vamos a salir a la calle a acercar nuestra realidad a los ciudadanos, recorriendo España con un autobús enfermero, aumentando la visibilidad en los medios de nuestros profesionales y poniendo en marcha un concurso de cortometrajes, entre otras iniciativas.

Comienza el Año Mundial de las Enfermeras y para conseguir que la iniciativa sea un éxito necesitamos la unión de todos los estamentos enfermeros –colegios profesionales, directivos, sociedades científicas, docentes, estudiantes, investigadores–, junto con los pacientes, siempre esenciales en cada iniciativa que llevemos a cabo.