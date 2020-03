Se desconoce realmente cuántos test de Covid-19 se han hecho en España. Si desde el Instituto de Salud del Carlos III se afirmaba que se habían hecho 355.000 PCR, desde el Gobierno afirmaron que se habían enviado no realizado. Pero, ¿cuántos test se necesitan para poder saber a qué situación nos enfrentamos realmente?

A tenor de que ayer pasamos de 47.610 contagiados confirmados a 56.188, «es probable que lleguemos a 10.000 infectados confirmados o más al día hasta llegar al pico de la curva. Y quedan más de diez días hasta llegar a ese punto máximo, por lo que se van a necesitar hacer unos 100.000 test a enfermos hasta ese momento», explicaron a este periódico fuentes sanitarias. Pero luego tocará la bajada de la curva de contagiados, por lo que se puede estimar «que se necesitarán en torno a 400.000 test solo para hacer a enfermos» que den positivo.

A esta cifra hay que sumar «todas las pruebas que deben hacerse al personal sanitario, así como a las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, más el personal que trabaja en el sector de la alimentación por lo que al menos serían necesarios un millón de test. Y dado que el Gobierno ya anunció que quiere hacer un test que confirme que eres o no positivo y otro para saber que ya estas curado, se puede afirmar que al menos se van a necesitar hacer dos millones de test frente al Covid-19», precisaron las mismas fuentes.

«Y digo al menos –prosigue el experto–, ya que si en Estados Unidos los estudios alertan de que la enfermedad puede afectar a 90 millones de americanos, si lo extrapolas a España habrá 20 millones de infectados. Solo en Madrid serían unos 600.000. Lo que pasa es que muchos de ellos están en casa asintomáticos. No saben que están pasando el Covid-19. Se sienten sanos y el problema es que estas personas pueden contagiar a otros ciudadanos sin saberlo». Además, «puede que uno esté confinado en su casa y no presente síntomas y después los empiece a dar. Este volumen no está contabilizado en España. Estos ciudadanos han estado contactando con los servicios de Salud y se les ha dicho que se queden en casa y que llamen si tienen disnea –dificultad para respirar. Hoy puede haber así 60.000 personas solamente en Madrid. Y lo lógico sería hacerles también un test a cada uno de ellos para poder decir si están curados».

Realizar estas pruebas de detección de coronavirus son cruciales para frenar la pandemia actual. Ya lo alertó el propio director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que insistió en que hacer estos test resulta clave para poder aislar los casos positivos y así «prevenir más infecciones y salvar vidas». «Hay que hacer test, test y test de Covid-19», insistió Tedros hace solo unos días.

«No podremos frenar esta pandemia si no sabemos quién está infectado; tenemos un mensaje simple que trasladar a todos los países: hagan, hagan y hagan los test en cada caso sospechoso. Si el resultado es positivo, aíslenlo y averigüen con quien han estado en contacto en los dos días previos a manifestar síntomas, y hagan el test también a esas personas», afirmó el director de la Organización Mundial de la Salud.

Hacer test es la forma «más efectiva» de salvar vidas, ya que permite «romper las cadenas de transmisión» si se detectan y se aíslan, dijo Tedros Adhanon Ghebreyesus, que señaló hace unos días que todavía no se estaba registrando un incremento «lo suficientemente urgente» en hacer pruebas, «que es la columna vertebral de la respuesta».Y urge, porque la expansión del coronavirus se está acelerando a nivel mundial en los últimos días y ya son más de 400.000 los contagiados.