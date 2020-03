En esta crisis hay cosas que se están haciendo bien y otras no tanto. Entre las últimas, la gestión centralizada de la Sanidad, de error en error, desbordada en la tardía detección de la epidemia, la no recomendación de ir a manifestaciones, la imprevisión al no comprar a tiempo material de protección como guantes, respiradores y mascarillas, y el último chasco de los tests presuntamente homologados comprados a una firma china sin homologar. Demasiada empresa para una autoridad sin experiencia de gestión.

Los grandes desafíos necesitan de grandes gestores, no de políticos apenas curtidos en la pequeña política. El ejemplo está en el hospital de Ifema, levantado en 18 horas con el esfuerzo colectivo de sanitarios, funcionarios, militares y de la vida privada. Al frente, un gestor, el doctor Antonio Zapatero, forjado en la Sanidad pública y en mil batallas vinculadas a catástrofes naturales tanto en España como en el exterior.