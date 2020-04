El Gobierno pregona mucho pero hace poco. Aplazar el pago de impuestos a los autónomos es una «no-medida». Deben quedar exentos mientras no puedan trabajar. Si no trabajan no cobran, y si no cobran no deberían pagar.

Lo otro es lo del IVA de guantes y mascarillas. Hacienda está llenando la caja con estos productos que hoy por hoy son de primera necesidad. Y lo van a seguir siendo durante meses, al menos mientras no llegue la vacuna. Encontrar guantes o mascarillas en las farmacias ha sido hasta ahora poco menos que imposible. Y cuando los hallabas, su precio estremecía. Se han llegado a pagar hasta veinte euros por una, decían que de las buenas. Mascarillas, geles hidroalcohólicos, caretas de autoprotección y guantes no pueden ser penalizados con el 21% de IVA. Si los condones se gravan con el 4%, las mascarillas y los guantes también, señora Montero.