El plan para la desescalada gradual que repite el Gobierno desde la semana pasada en sus comparecencias pública continúa sin una hoja de ruta sólida y sin materializarse. Los estudios con los que iban a contar las Comunidades Autónomas para gestionar el desconfinamiento tardan en llegar y no comenzarán el próximo lunes, a pesar de que el Ministerio de Sanidad lo había garantizado. Por lo que continúan alargándose en el tiempo las dificultades para avanzar en la planificación para la desescalada. La urgencia con la que se idearon los grupos de trabajo que operan por Comunidades no concuerda con los tiempos de Sanidad.

Y es que, el estudio de seroprevalencia destinado a estimar la prevalencia de infección del nuevo coronavirus vuelve a retrasarse, según confirmó ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su comparecencia en el Congreso. El estudio no comenzará el lunes, tal y como estaba previsto, y ni siquiera tiene por ahora fecha concreta. Illa se limitó a comentar que comenzará la semana que viene, «pero no el lunes». El retraso implica una gran dificultad a la hora de continuar con los planes para la desescalada, puesto que el estudio tiene una duración de ocho semanas. Fue el pasado 6 de abril cuando la directora del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, anunciaba que Sanidad estaba preparando un estudio sobre la inmunidad de la población. Este trabajo se desarrolla de manera conjunta con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Nacional de Estadística (INE). Los tres organismos están trabajando para, mediante el uso de test rápidos, conocer un número aproximado de las personas que están inmunizadas contra la enfermedad. El motivo del retraso, según Ep, se debe a que a las Comunidades Autónomas no les da tiempo para poder empezar a realizarlo, por lo que sigue sin conocerse cuándo se empezará a testar a la población para saber la prevalencia de la infección por el nuevo coronavirus y estimar el número de personas inmunizadas.

Estudio a 90.000 personas

Está previsto que el estudio aglutine a un total de 90.000 personas, la mitad se asignará de forma uniforme a las 52 provincias, una sexta parte (15.000) se designarán de forma uniforme a las diecisiete Comunidades Autónomas y, dentro de ellas, de forma proporcional al tamaño poblacional de sus provincias. Estas dos primeras asignaciones garantizan la muestra mínima requerida para las uniprovinciales. El tercio restante de la muestra (30.000) se distribuirá de forma proporcional al tamaño en cuanto a población de cada provincia.

En una entrevista a LA RAZÓN, el presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez, asegura que el organismo está aportando su «conocimiento en la materia y ofreciendo apoyo metodológico para la selección, con criterios estadísticos, de una muestra de hogares que sea representativa de la sociedad para que los resultados sean de la mayor calidad».