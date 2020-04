HLA Universitario Moncloa ofrece apoyo psicológico adaptado a pacientes, familiares y profesionales frente a la COVID-19

El hospital HLA Universitario Moncloa ha puesto en marcha un servicio complementario de apoyo personalizado para los pacientes afectados y aislados por COVID-19, para ayudarles a sobrellevar su estancia en el hospital y, en especial, las relacionadas con el aislamiento prolongado. El proyecto no sólo se centra en el abordaje del paciente, sino también en el de la familia, cuidadores principales y su entorno habitual con el propósito de ayudarles a sobrellevar la incertidumbre y evitar la sensación de soledad, así como generar confianza en los profesionales y el entorno hospitalario.

Los efectos positivos del programa permiten contrarrestar los aspectos negativos del aislamiento por sospecha o confirmación de COVID. La labilidad emocional que se genera en estos pacientes y la fragilidad de algunas de las poblaciones de riesgo deben ser atendidas también en el proceso de mejora y recuperación de la salud.

El proyecto presta especial atención a la detección precoz y actuación ante posibles casos de personas en riesgo de aislamiento o exclusión social fuera del centro; personas que viven solas, poblaciones vulnerables y de riesgo, personas con problemas de salud mental, así como aquellas con algún tipo de demencia, deterioros cognitivos y síndromes confusionales e incluso en fases paliativas. También se ha tenido en cuenta una atención psicológica para las familias que puedan experimentar la pérdida de una persona a causa de COVID19.

Refuerzo psicológico para la primera línea de la lucha contra la pandemia

Hospital HLA Universitario, dentro del programa que el Grupo HLA aplica en varios de sus centros, también ofrece atención psicológica directa al personal que lo requiera. Su objetivo es poner a disposición de las profesionales herramientas para gestionar el estrés emocional que genera la emergencia y proteger su fortaleza mental.

Esta iniciativa se enmarca en el objetivo del Grupo HLA de cuidar la salud de sus profesionales durante la emergencia y tratar de paliar en la medida de lo posible la tensión, el estrés y la incertidumbre a la que están sometidos. El trabajo frente a la COVID-19, una epidemia que ha provocado una crisis sanitaria desconocida en nuestra historia reciente, obliga a los sanitarios a tener una fortaleza mental extrema. Pero esto no siempre es posible y en ocasiones los profesionales requieren apoyo emocional para cuidarse a sí mismos y seguir cuidando a los demás.

Este programa se basa en la guía elaborada por la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) que analiza los retos a los que se enfrentan los sanitarios en esta situación, las reacciones que pueden generar, y algunos consejos para superar los obstáculos y las diferentes reacciones que estas circunstancias pueden provocar de tipo emocionales (ansiedad, frustración, miedo, etc.); conductuales (hiperactividad, aislamiento, etc.); cognitivas (confusión o pensamientos contradictorios, dificultades de concentración y para tomar decisiones, etc.); y/o físicas (agotamiento, cefaleas, contracturas, etc.).

Tanto el programa de apoyo a profesionales como el servicio para pacientes y familiares frente a la COVID19, cuentan con el trabajo de especialistas en salud mental que ayudan a quienes lo requieran a identificar cualquier problema que puedan tener y desarrollar las herramientas necesarias para superarlo y recuperar su fortaleza mental.

Los pacientes interesados pueden contactar con este servicio telefónicamente al 913 085 521 o escribiendo a apoyocovid@grupohla.com.

Sobre HLA Grupo Hospitalario

El Grupo Hospitalario HLA es uno de los proveedores hospitalarios con mayor presencia en España, creado con el objetivo de proporcionar el acceso a una asistencia sanitaria de alto nivel.

Está compuesto por 15 hospitales integrados con 36 centros médicos multiespecialidad y una red de 41 unidades de referencia en tratamientos de última generación.

Con 1.300 plazas de hospitalización HLA es un referente en la atención hospitalaria y ambulatoria. Más de 37 años de experiencia y presencia en seis países configuran un modelo de atención que basa su filosofía en el trato humano, la excelencia, el liderazgo, la responsabilidad y la especialización.