Algún día deberíamos saber toda la verdad sobre el número de muertos que está causando la pandemia. A nivel global, por supuesto, pero también en España. Según el informe MOMO (Sistema de Monotorización diaria de la Mortalidad), desde el pasado 17 de marzo hasta el domingo 26 de abril hubo en España 30.216 muertos más que la media de óbitos en el mismo periodo contabilizado entre los años 2008 y 2019.

¿Todos por coronavirus? Evidentemente no lo sabemos al milímetro, aunque sí sabemos que la cifra de 24.543 fallecidos que el doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, facilitó el pasado jueves no es la real, pues no incluye ni los muertos en residencias ni los óbitos domiciliarios. La responsabilidad última por los fallecimientos es del virus, ciertamente. La de no dar las cifras como en realidad son, sin embargo, es de las Administraciones que las gestionan.