El número de fallecidos en España por coronavirus ha sufrido un repunte en las últimas 24 horas y se han sumados otras 244 víctimas mortales, según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Sanidad. En total, desde que comenzó la pandemia en nuestro país han muerto ya 25.857 personas. El grupo de edad donde se han registrado más defunciones ha sido el de mayores de 70 años, concentrando más del 80% de los fallecidos tanto en hombres como en mujeres.

Los contagios diarios han descendido ligeramente frente a las cifras de ayer, ya que han sido notificados 685 positivos más. Hasta el momento se han notificado un total de 220.325 casos confirmados de Covid.19 y 126.002 infectados se han recuperado.

Además, se han producido 857 nuevas hospitalizaciones y 51 nuevos ingresos en UCI. La mayoría en Madrid (23) y en Cataluña (15). En 15 comunidades se han producido solo entre 0 y 2.

Sobre el balance de hoy, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado que “pese a estas pequeñas ondulaciones se mentiene una clara tendencia descendente”.

Panaroma internacional

Simón ha aprovechado para hacer un repaso de la situación epidémica a nivel internacional. En Europa, la zona con un crecimiento más exposivo del virus es la del este: “El incremento de casos en Rusia es del 7,5%, y en Bielorrusia y Ucrania está entre el 4% y el 5%”.

En África “también se está empezando a diseminar la enfermedad” y “aunque el número bruto de casos todavía es pequeño, quizá también por los problemas de detección en algunos países”, en zonas como la de Ghana la subida es del 25%, y en Nigeria y Senegal de entre el 7% y el 9%. “El virus ha llegado más tarde y tenemos la esperanza de que el impacto pudiera ser menor”, ha dicho Simón.

En América Latina, Brasil, Ecuador y Chile concentran el mayor volumen de casos (con un incremento de entorno al 8%), pero hay países más pequeños, como Honduras, que están creciendo a un ritmo incluso más rápido, del 11%.

En Asia, actualmente, Afganistán, Bangladesh y la India son los que más rápido incrementan su curva de contagio.

“En las muestras de gripe no se detectó coronavirus”

Después de que Francia haya detectado coronavirus en muestras de pacientes con neumonías sospechosas que ingresaron en diciembre, la OMS ha pedido a todos los países que revisen los historiales de finales de año de enfermos con patología respiratoria sin diagnóstico claro, para establecer mejor la fecha de entrada del virus. A este respecto Simón ha explicado que desde que China notificó los primeros casos, el 31 de diciembre, enseguida se supo que el virus “circulaba desde la primera semana de diciembre como mínimo” por el país y que existía mucha probabilidad de que algún infectado se hubiera movido dentro y fuera del gigante asiático. “También, con información posterior, tuvimos constancia de que era muy probable de que existiera infección desde mediados de noviembre, pero como no había prueba diagnóstica para un patógeno que no se conocía, no se pudo identificar”. Esa gente infectada de un virus que entonces se desconocía, “pudo haber viajado a Europa, América o cualquier otro lugar y eso probablemente sucedió, pero en un número relativamente pequeño, porque de lo contrario el brote hubiera explotado antes y en España el primer caso llegó el 31 de enero”, ha explicado el director del Centro de Alertas Sanitarias.

Una vez se identificó de forma oficial el primer infectado en la Península, Simón ha indicado que se analizaron algunas muestras que recogen los médicos centinelas de la gripe estacional “y no se detectó ningún positivo”. “Si miramos datos de la enfermedad más parecida que tenemos, la gripe, nos damos cuenta de que no se detecta nada raro en la curva hasta mediados de febrero”, ha añadido. El primer caso no importado fue el de un hombre en Andalucía a partir de otros que si fueron importados a finales de enero. “Si hubo otros casos antes no generó un brote detectable. La transmisión en España, a partir de los estudios filogenéticos, parece que comenzó la segunda quincena de febrero”.