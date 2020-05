La teoría de que el coronavirus lleva circulando fuera de China desde diciembre la confirmó ayer el responsable de reanimación de los hospitales Avicenne y Jean Verdier de París, Yves Cohen. En abril empezó a analizar las muestras de pacientes que desarrollaron neumonías sospechosas entre diciembre y enero. De las 15 seleccionadas varios dieron positivo en Sars-Cov-2, entre ellos, la de Amirouche Hammar, un pescadero de origen argelino que ingresó con una infección respiratoria el 27 de diciembre, cuando en China ni siquiera se habían notificado los primeros casos de coronavirus. Fue el 31 de diciembre cuando el país asiático informó de la existencia de un virus desconocido en la ciudad deWuhan, cuatro días después de que Hammat fuera ingresado. Esto significa que el Sars-Cov-2 estaba circulando por Francia antes de que se identificasen oficialmente los primeros casos, que datan del 24 de enero. Hammat puede ser el primer positivo detectado fuera de China, pero sigue la incógnita de cómo pudo contraerlo, ya que nunca viajó allí.

Después de este descubrimiento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cree que puede haber más casos anteriores a diciembre, por lo que ha pedido a los países que analicen muestras de pacientes con neumonías de origen desconocido a partir de noviembre para tener una «foto más clara de la pandemia». «Sería de gran importancia que todos los países con casos sin especificar de neumonía en diciembre, o incluso en noviembre, realicen test, y algunos ya lo están haciendo», señaló ayer en rueda de Prensa el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier.

Pero, ¿es esto factible? El jefe de patógenos emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, Adolfo García-Sastre, explica a este diario que la única forma de saber si un paciente con cuadro clínico sospechoso a finales de 2019 pudo tener coronavirus «es analizando una muestra de su saliva o de sus hisopados nasales». El virólogo aclara que la mayoría, que se recogen para el seguimiento de algunos virus como la gripe, se tiran. «Son los grupos de investigación de los hospitales o las agencias de investigación clínica las que guardan estas muestras para hacer estudios, nosotros en el Monte Sinaí preservamos varias de gripe para su control desde finales de diciembre y ahora las estamos analizando por si hayamos el Sars-Cov-2». Lo difícil es tener muestras y que estén en buen estado, porque para analizarlas solo basta una prueba PCR.

Autopsias tardías

Otra manera de saber si un paciente sospechoso pudo tener coronavirus hace seis meses es practicándole una autopsia. «Pero depende mucho de cómo se hayan conservado los tejidos, y a no ser que estén muy frescos, es muy difícil», aclara el virólogo.

En opinión del médico forense José Cabrera, lo que está pidiendo la OMS «carece de sentido» porque en España «una persona con una neumonía de origen desconocido tendría que haber dado con un médico muy refinado para que le tomara muestras. Eso nunca se hace», asegura.

Cabrera critica, además, que «tendrían que haberse realizado autopsias desde el primer caso, pero el Gobierno adujo que era más importante la seguridad. ¿Sabes cuántas he hecho yo en mi vida de pacientes de sida? No se hicieron por puro miedo».

El ejecutivo de Pedro Sánchez recomendó a los patólogos «no realizarlas a los cadáveres de personas fallecidas por Covid-19, ya fuesen casos clasificados como en investigación, probable o confirmado, salvo indicaciones clínicas fundamentadas», según recoge el documento técnico «Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de Covid-19», publicado por el Ministerio de Sanidad el 5 de marzo y que luego ha sufrido varias modificaciones. Lo cierto es que únicamente ocho salas disponen del nivel de bioseguridad adecuado.

¿El fin del virus llegará el día 9 de septiembre?

El coronavirus pasará el verano en España, incluso aunque no hubiera rebrotes. Si se mantuviera el ritmo de descenso de la enfermedad, el último contagio ocurrirá a principios de septiembre, según un estudio de la Universidad de Singapur de Tecnología y Diseño (SUTD) realizado en una veintena de países de todo el mundo.

El modelo estadístico elaborado por la SUTD, en actualización diaria con las nuevas cifras de contagios, hace una predicción con los datos actuales aunque sin tener en cuenta los cambios de la desescalada. Tampoco asume el posible rebrote que, según los expertos, se podría producir en otoño. El último contagio en España, con estos supuestos, ocurrirá el 9 de septiembre de 2020 si no hubiera rebrotes, según esta predicción realizada con los datos hasta el 2 de mayo. A finales de esye mes, el 99% de los casos estarían ya inactivos en España proclama el estudio en este escenario ideal donde la reapertura no tiene efectos sobre la tendencia de descenso. La predicción no es concluyente, sino que está en continua revisión según la evolución de los contagios notificados. De hecho, la semana pasada auguraba el teórico final para finales de agosto. La reciente revisión de la predicción lo retrasa a principios de septiembre.