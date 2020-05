Aumentan las muertes, los positivos y las hospitalizaciones cuando se decide el cambio de fase

El descenso de los niveles epidémicos se estanca. El Ministerio de Sanidad ha informado de 229 fallecidos, con lo que ya van ocho días en que la serie diaria no baja de los 200. Así, desde que comenzó la epidemia en España ya han muerto un total de 26.299 personas. Respecto a la curva de contagio, hay un ligero repunte del 0,49%, teniendo en cuenta que se han detectado 1.095 casos nuevos con las PCR. Llevábamos cinco días por debajo del millar y hoy, de nuevo, se ha alcanzado .

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha vuelto a recordar que la situación que refleja este informe es parecida a la de días anteriores, aunque con las ondulaciones típicas cuando se entra en la fase de descenso. No obstante, resulta curioso que justo el día en el que se conocerá qué comunidades entran en fase 1, se experimente un repunte, aunque ligero, en todos los marcadores. Ha subido el número de muertos en una jornada (hoy es de 229 cuando ayer era de 213), el de positivos (1.095 frente a los 754 de ayer) y también el de hospitalizados e ingresados en UCI: se han notificado 762 y 85 respectivamente, cuando ayer fueron 548 y 58.

No obstante, Simón ha apuntado que la situación epidemiológica no es igual en todas las comunidades y ha recalcado que la mayoría de nuevos casos e ingresos se concentran en dos comunidades: Madrid y Cataluña. “De los 1.095 casos nuevos, si se restan los de estos dos territorios, solo habría 404 nuevos y el incremento sería del 0,38%".

La comunidad catalana concentra la mayoría de estos nuevos positivos (543), los nuevos hospitalizados (360) y casi todos los nuevos ingresos en UCI, nada menos que 58 de los 85 totales. Ninguna otra supera la decena. Teniendo en cuenta esta situación, el gobierno catalán no ha pedido todavia el cambio de fase. Madrid, sin embargo, sí lo ha solicitado al Gobierno, aunque la situación epidemiológica no es tan buena como en el resto del pais. Madrid es la segunda en nuevos positivos, con 148. Sin embargo, no son comparables a las demás, ya que no notifica en el día todos los nuevos casos detectados. Sin embargo la situación de sus Unidades de Cuidados Intensivos es faviorable, teniendo en cuanta que se han producido pocos nuevos ingresos, solamente 8.