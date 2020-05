La oposición deja a Illa en ridículo en el Congreso

La Comisión de Sanidad del Congreso se está convirtiendo en un suplicio para Sanidad. El PSOE lleva semanas bloqueando la comparecencia en este órgano de control parlamentario del número dos del Ministerio, Faustino Blanco, y de la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, para evitar que puedan ser cazados en algún renuncio.

La desaparición de la escena pública de estos dos altos cargos en los más de dos meses que llevamos de crisis causa sonrojo, por no decir vergüenza. Lo que no puede el PSOE es impedir que acuda Salvador Illa, el peor ministro de Sanidad de la historia de la democracia. El escándalo sería mayúsculo. Y cada vez que comparece es zarandeado por la oposición hasta dejarle en ridículo. Cuca Gamarra, del PP, y Juan Luis Steegmann, de Vox, han vuelto a hacerlo una semana más exponiendo datos e informaciones que deberían llevar a Illa a renuciar al cargo por vergüenza torera. Como parece que no la tiene, no lo hace.

«¿Por qué oculta los nombres de su comité de expertos fantasma? ¿Por qué figura España a la cabeza de los países con peores cifras de todo el planeta? ¿Por qué estudia la obligatoriedad de las mascarillas cuando en pleno estallido de la pandemia decía que no eran necesarias? ¿Por qué aplica criterios políticos para decidir que una parte de la población siga recluida? ¿Por qué destroza el turismo cuando antes del 8-M permitió la llegada de miles de italianos?». Lo dicho: una vergüenza.