Magnesio ante la prevención de fracturas óseas

La suplementación con magnesio puede prevenir las fracturas óseas en personas mayores, según un estudio de las universidades de Bristol (Reino Unido) y Finlandia oriental. El estudio también señala que no basta solo con comer más alimentos ricos en magnesio. Ya se sabía que el calcio y la vitamina D tienen un papel clave en la salud ósea, pero hasta ahora no se había hecho ningún estudio sobre el efecto en concreto del magnesio sobre las fracturas de huesos. Para este estudio se siguió durante 20 años a 2.245 personas de mediana edad y ancianas.

Resultó que los hombres con bajos niveles de magnesio en sangre tenían mayor probabilidad de sufrir fracturas, especialmente de cadera. En los varones con mayores niveles de magnesio en sangre, el riesgo de fractura era un 44% menor. Por otro lado, ninguno de los 22 hombres que tenían valores muy altos de magnesio (> 2,3 mg/dl) sufrió fractura alguna en el periodo de seguimiento. Aunque aún no lo ha demostrado, el estudio sugiere que evitar valores séricos bajos de magnesio es una estrategia prometedora para prevenir fracturas.

Las altas concentraciones en sangre y su efecto preventivo no eran adscribibles a un mayor consumo de magnesio a través de la dieta, según el estudio. Aunque los niveles de magnesio en sangre dependen de su ingestión por la comida y el agua, esto no parece ser aplicable a las personas mayores, la gente con problemas intestinales ni a quienes utilizan ciertos medicamentos. En estos casos no basta con aumentar en la dieta la cantidad de alimentos ricos en magnesio; lo que ayuda es tratar la patología subyacente y suplementar con un extra de magnesio.

En palabras de los investigadores: «Todo apunta a que el aumento de los valores séricos de magnesio puede proteger contra las fracturas en el futuro». Una de las mejores formas que tenemos de suplementar este gran mineral es el bisglincinato de magnesio (esta forma química facilita su absorción y biodisponibilidad con lo cual su efecto terapéutico es mucho mayor), ya que los terrenos de cultivo están agotados, desmineralizados y sobreexplotados, y muchos de los alimentos que consumimos vienen de invernadero, lo que implica que el nivel de magnesio que contiene es muy bajo. Más información: info@mundonatural.net y www.parafarmaciamundonatural.es