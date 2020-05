El Ministerio aconseja a los sanitarios mascarillas “ajustadas” para minimizar riesgos después de semanas de desprotección

El Ministerio de Sanidad aconseja que a la hora de reintroducir la actividad quirúrgica programada se evalúen las condiciones epidemiológicas de la población en la que se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el riesgo de infección de pacientes y profesionales. “La reintroducción de la actividad quirúrgica programada debe hacerse de forma escalonada y segura, pero su progresiva reanudación es esencial, dado que “el retraso de una cirugía puede condicionar le pronóstico de algunas enfermedades y se ha comunicado un aumento de la morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos con infección por Covid-19”, señala el departamento de Salvador Illa, en un documento técnico de recomendaciones sobre las cirugías durante la transición de la pandemia. Después de semanas de absoluta desprotección de los profesionales, el Ministerio dedica un apartado específico para la protección de los mismos, en el que se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene de manos, la distancia social con pacientes y compañeros de trabajo, así como el uso del Equipo de Protección Individual correspondiente cuando se atienda a pacientes sospechosos de coronavirus.

El Ministerio defiende la necesidad de crear circuitos no Covid-19 para la realización de las intervenciones quirúrgicas. En este sentido, propone reducir las consultas presenciales mediante la potenciación de las consultas no presenciales o con agendas mixtas, siempre que sea posible y, caso de requerir esta consulta presencial, aboga por implantar medidas para el distanciamiento físico, higiene, uso de mascarillas y otros elementos de barrera para pacientes y profesionales. También propone la restricción del número de visitantes y acompañantes al máximo durante la estancia hospitalaria, “el estricto seguimiento de las recomendaciones de distanciamiento físico, higiene y uso de mascarillas por parte de pacientes, visitantes, acompañantes y profesionales durante el periodo de estancia hospitalaria. También “evitar las exploraciones y curas que supongan un riesgo de generación de aerosoles y salpicaduras, o su realización utilizando el equipo de protección individual correspondiente”. En el apartado dedicado a los profesionales, remarca como medidas para “minimizar” su riesgo “la formación continua” en el uso “de equipos de protección individual, así como la generalización de quimioprofilaxis o inmunoprofilaxis en el momento que se encuentren disponibles, el estricto lavado de manos siguiendo las recomendaciones de la OMS, el uso de mascarilla quirúrgica por profesionales, pacientes y acompañantes, el uso de protección adicional (mascarilla FFP2 o superior, bata antisalpicaduras y pantalla o gafas cerradas) en los procedimientos que puedan generar aerosoles”.

El Ministerio recomienda que en las consultas externas los profesionales usen mascarilla de tipo quirúrgico “bien ajustada y cubriendo nariz y boca, para la atención normal en consulta y exploraciones que no generen aerosoles; usar mascarillas tipo FFPS o superior y protección ocular integral para exploraciones o procedimientos que generen aerosoles; valorar el uso de batas desechables; usar protección tipo pantalla, como mínimo, para maniobras que pudiesen generar salpicaduras”. Frente a los pacientes hospitalizados recomienda “mantener la distancia de seguridad siempre que sea posible y no sea necesario explorar o curar al paciente; portar mascarilla quirúrgica o superior cuando no se pueda asegurar el mantenimiento de la distancia física recomendada; utilizar bata, guantes, protección ocular y mascarilla adecuada al procedimiento durante la cura de heridas quirúrgicas complejas o los cambios de bolsa de los estomas.