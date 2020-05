Simón asegura que la circulación del coronavirus es “baja”

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado esta tarde que la circulación del coronavirus es más baja ya que el número de casos bastante menor. En cuanto a la inmunidad, Simón ha explicado en la rueda de prensa diaria que “hay muchas cosas” que todavía no sabemos". En este sentido ha asegurado que el coronavirus, como todas las enfermedad infecciosas, produce cierto grado de inmunidad pero no se sabe cuánto dura.

Durante su intervención, Simón ha destacado que ahora lo prioritario es detectar de manera precoz los nuevos casos. “Los datos de hoy sn realmente buenos comparados con los que estábamos observando hasta ahora que ya venían siendo muy buenos”, ha resaltado.

En cuanto a Madrid, ha explicado que aunque la Comunidad presente este lunes un nuevo documento para pedir el pase a la fase 1 del plan de desescalada se tardará unos días en analizar los datos y tomar una decisión, y ha añadido que no le extrañaría que el nuevo informe de Madrid avale su progreso de fase. La nueva información se estudiará y se debatirá con el propio Gobierno regional, al que si es necesario se le pedirán aclaraciones antes de que se tome una decisión. Este proceso, si se recibe esta tarde la documentación, podría prolongarse hasta el miércoles o el jueves. “No me sorprenderá que la solicitud que haga Madrid pueda avalar el paso a la siguiente fase, si los datos son adecuados, las capacidades son adecuadas, los programas que se había propuesto implementar se ha iniciado su implementación y demuestran que están consolidados”, ha respondido Simón preguntado por las posibilidades de la Comunidad de Madrid. Ha insistido en cualquier caso en que los técnicos que estudian esta información no son los que deciden, puesto que lo hace el Ministerio de Sanidad tras el debate con el consejero autonómico correspondiente.

Simón ha defendido el trabajo que se está haciendo en todo el país para poner en marcha mecanismos de detección de casos de coronavirus, la “identificación precoz” de positivos y el seguimiento a los contactos de las personas afectadas. “Se trabaja a un ritmo que no había visto nunca”, ha subrayado. Sobre la posibilidad de que Madrid dé un salto más rápido de fase al haberse quedado en la fase 0, por ejemplo a una fase 1 mejorada, a medio camino entre la 1 y la 2 a la que podrían pasar muchas provincias la semana que viene, Fernando Simón ha insistido en que se estudiarán las solicitudes y desde el ministerio se decidirá, tanto sobre Madrid como sobre el resto. “Muchas comunidades han hecho solicitudes que variaban las acciones que en cada fase se pueden hacer, habrá que ver qué propuestas hay, los riesgos que implican, habrá que valorar si los datos de evolución, de las capacidades de salud pública, etc, avalan esas posibles modificaciones”, ha añadido.