Top profesionales de la salud

En estos tiempos extraños que vivimos hemos aprendido a valorar y proteger nuestra salud. Sabemos que sentirnos bien por dentro, ayuda también a que nos veamos bien por fuera. Cuando hablamos de salud todos valoramos la experiencia y profesionalidad de quienes nos tratan. Es importante sentirse cómodo y seguro en manos de médicos o cirujanos.

Es por esto que hemos preparado este artículo con las mejores clínicas y profesionales de distintos ámbitos relacionados con la salud y la estética. Hablaremos de salud auditiva, de cirugía plástica y de ginecología, para ofrecerte así una guía completa en la que podrás encontrar distintas opciones según tus necesidades. También te hablaremos de otros profesionales del bienestar, como podrás más adelante.

En primer lugar, hemos hablado con el equipo de Salesa, clínica referente en el sector de la audiología en Madrid y Barcelona.

SALESA MADRID

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cual es vuestro origen?

En Salesa llevamos desde el año 1949. Nuestro fundador Pedro Salesa Cabo , pionero en el mundo de la audiología en España fundó la primera consulta en Barcelona y posteriormente en Madrid. Ha sido y sigue siendo una empresa familiar comprometida en mejorar la calidad de vida de las personas con pérdida auditiva.

¿Cuáles son los servicios fundamentales que ofrecéis?

Tenemos dos divisiones:

Audiología , dedicada a detección, diagnóstico y tratamiento de la pérdida auditiva.

Otorrinolaringología, dedicado al suministro de equipamiento e instrumental a Otorrinos.

Háblanos un poco del perfil de tus clientes.

Nuestros pacientes abarcan todas las edades y todos los tipos de pérdida auditiva, desde las más leves, hasta las más profundas. Muchos de ellos comenzaron con nosotros siendo unos niños viniendo a nuestras consultas desde todos los puntos de España.

¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

Contamos con personal altamente cualificado, 70 años de experiencia nos avalan. Disponemos de servicio técnico en nuestros centros y contamos con las últimas tecnologías como el escáner de oído. Mantenemos informados constantemente a nuestros pacientes de los últimos avances.

C/ Gral. Díaz Porlier 16

28001 Madrid

915217879 / www.salesa.es

madrid@salesa.es

C/ Pau Claris 98

08010 Barcelona

Tlf. 933173570

info@salesa.es

Rda. Gral. Mitre 134

08006 Barcelona

Tlf. 935507920

mitre@salesa.es

También tuvimos la oportunidad de conocer un poco más a al Dr. Abraham Moisés Barbero, Director Médico del Centro Europeo de Cirugía Estética.

CENTRO EUROPEO DE CIRUGÍA ESTÉTICA

El Dr. Abraham Moisés Barbero nació en Granada, hijo del escultor y profesor de Bellas Artes Antonio Barbero Gor.

Es descendiente de una familia de larga tradición en el campo de las Bellas Artes y la Medicina. Desde muy joven se sintió atraído por estas dos ramas, encontrando en la CIRUGÍA PLASTICA ESTÉTICA Y REPARADORA la posibilidad de desarrollar su pasión. Se Doctoró en Medicina y Cirugía con sobresaliente Cum Laude. Graduándose en la especialidad el número 1 de su promoción. Actualmente es miembro numerario de las más prestigiosas Sociedades de Cirugía Plástica y Estética. Ocupa el cargo de Director Médico del Centro Europeo de Cirugía Estética, manteniendo la filosofía de aunar la belleza y el cuidado de la salud de sus pacientes.

Desde muy joven, llegó a las más altas cotas en cirugía facial y corporal, siendo reconocido por sus técnicas de remodelación corporal, lipolaser, corrección de aumento y disminución mamaria, lifting facial, otoplastia y Rinoplastia en donde desarrolla las últimas técnicas para el corregir tanto la función como la forma.

«No se trata únicamente de la formación técnica; nosotros priorizamos el sentimiento de la belleza y su búsqueda. Para realizar cirugía estética, no sólo hay que conocer la técnica hay que sentirla».

www.centroeuropeodecirugiaestetica.com

consultas@centroeuropeodecirugiaestetica.com

Madrid: 913090327- 608072561 / Granada: 958522423

Posteriormente conocimos a la Doctora García Redondo, especializada en Cirugía de la Mama.

DOCTORA GARCÍA REDONDO

Con una experiencia de más de 15 años en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, trabajando en el Hospital Universitario “La Paz” y en mi consulta privada en Madrid, ofrezco a mis pacientes una atención personalizada tanto en la vertiente médica como quirúrgica.

Mi máxima es buscar siempre la excelencia a través de la belleza y la naturalidad en los resultados. No hay dos personas iguales, por lo que no hay dos casos iguales, de manera que todos estos años de dedicación me han enseñado la importancia de valorar de manera individualizada a cada paciente, para que pueda cumplir la ilusión que le ha hecho llegar a nosotros.

El mayor número de pacientes que recibimos son mujeres de todas las edades, aunque también hombres, que acuden a nuestra consulta para poner en nuestras manos la mejora de su aspecto facial y corporal, lo que llevamos a cabo a través de los mejores tratamientos médicos y las técnicas quirúrgicas más avanzadas.

Nuestra especialidad es la Cirugía de la Mama, tanto en su vertiente Estética (aumento, reducción, simetrización, elevación) como Reparadora (reconstrucción postoncológica definitiva).

Nos hacen únicos nuestra manera de trabajar cercana y personalizada, nuestros resultados y la confianza de nuestros pacientes.

C/ Goya, 66 - Primero Izquierda /

Teléfonos: 620 046 582 / 648 202 695

www.doctoragarciaredondo.com

doctoragarciaredondo@gmail.com

Y tras estos profesionales de la cirugía nos encontramos con el Doctor Juan Morales Torres, de Ivab, expecialista en rejuvenecimiento genital sin cirugía.

CLÍNICA IVAB

REJUVENECIMIENTO GENITAL SIN CIRUGÍA.

Hablamos con el Doctor Juan Morales Torres, Médico Cirujano especialista en Rejuvenecimiento Integral con más de dos décadas de experiencia en su campo, en Inglaterra, Escandinavia o Nepal (Médicos sin Fronteras), profesor en las universidades de Copenhague y Valencia.

El Dr. Morales es pionero en España en rejuvenecimiento genital sin cirugía, con rotundo éxito en Reino Unido y EE. UU. Las técnicas que el doctor lleva a cabo permiten recuperar no sólo el aspecto sino también la funcionalidad de los genitales tanto masculinos como femeninos.

Entre las técnicas más destacadas están la infiltración de Ácido Hialurónico y Factores de Crecimiento Autólogos. En el caso de las mujeres, se devuelve la lubricación natural, desaparecen los picores, irritaciones, infecciones vaginales y el dolor en las relaciones sexuales entre otras.

En el caso de los hombres, un 19% sufre de disfunción eréctil; el Dr. Juan Morales consigue recuperar la funcionalidad prescindiendo de fármacos:

«Inyectando Factores Autólogos, extraídos de la propia sangre del paciente, conseguimos en un mes o mes y medio que se dé un proceso llamado neo- angiogénesis (creación de nuevos capilares) consiguiendo así recuperar la erección.»

C/ Castellón 22 bajo, Valencia, 46004

Teléfono: 960 081 615

www.ivab.es

Pudimos entrevistar también al Dr. Ramón Fernández León, de FLG Clinic. Esto fue lo que nos dijo:

FLG CLINIC

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector?

Somos una clínica de medicina Estética y llevamos 2 años abiertos en Alicante, Torrevieja y L’Albir. Contamos con un personal altamente cualificado y estamos a la vanguardia de la medicina y cirugía estética. Nuestra misión: obtener la plena satisfacción de nuestros clientes velando por su seguridad.

¿Cuáles son los servicios fundamentales que ofrecéis?

Medicina estética facial, rellenos con ácido hialurónico, rehidratación facial profunda, corrección de arrugas superficiales y profundas, botox, hilos tensores, rejuvenecimiento facial, peeling químico, medicina estética corporal, reducción de peso, balón intragástrico, corrección de ojeras, doble mentón, sonrisa gengival, rinomodelación, entre otros.

Háblanos un poco del perfil de tus clientes.

Nuestros pacientes son personas de mediana edad, entre 30-55 años, con un nivel adquisitivo medio-alto; suelen ser profesionales cualificados que buscan cuidar su físico y lucir su mejor versión.

¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

Lo que nos hace únicos es el trato personalizado: escuchar y entender los que nos piden nuestros pacientes para recomendarles lo mejor en cada caso, con sinceridad y cercanía. En FLG Clinic lo más importante es la persona.

Dr. Ramón Fernández León

www.flgclinic.com

info@flgclinic.com

Teléfono: 633207338

No podíamos dejar fuera de esta guía un referente en salud de la mujer como es la Clínica Espinosa.

CLÍNICA ESPINOSA

¡Bienvenida a Clínica Espinosa!

Un equipo de ginecólogos/as dirigido por el Dr. Espinosa, quien inició este proyecto hace más de 40 años. Con su experiencia, ilusión y gran dedicación a las pacientes ha sabido transmitir su gran amor por su profesión.

En Clínica Espinosa, hacemos que cada día merezca la pena. Escuchamos con empatía, pensamos en positivo, explicamos con cercanía y aplicamos todos nuestros conocimientos con compromiso para cumplir objetivos con y para nuestras pacientes.

Desde sus inicios, Clínica Espinosa ha sido un referente en el cuidado de la salud de la mujer. Nos apasiona lo que hacemos porque lo hacemos por vocación. Desde nuestro mayor respeto y admiración por las mujeres, damos lo mejor de cada uno para cuidar de ellas en todas las etapas de su vida. Constantemente actualizándonos, siendo fieles a nuestra filosofía y los valores humanos que nos caracterizan, vamos ampliando el equipo para dar una atención personalizada y multidisciplinar, asegurándonos de que nuestras pacientes están siempre en las mejores manos.

C/ de Callosa d’enSarrià, 12, 46007 Valencia

(Hosp. Virgen del Consuelo)

www.clinicaespinosa.com

@clinicaespinosa

info@clinicaespinosa.com

Teléfono: +34 963 51 82 62

En este punto y centrándonos en otras formas de cuidar nuestra salud, empezaremos presentándoos.el proyecto Materna Yoga.

MATERNA YOGA

Materna Yoga es un proyecto creado con el corazón, nacido desde la propia experiencia. Somos 3 madres y a la vez profesionales vinculadas y muy comprometidas con la esfera del cuidado de la embarazada, el bebé y el postparto. Conocedoras de las necesidades de la mujer en esta etapa, hemos construido un espacio de acompañamiento, en un ambiente respetuoso para todas las madres y sus bebés.

Victoria Maganto: Profesora de Hatha Yoga (yogas adultos, embarazadas, mamás y bebés, niños y yoga terapéutico) Autora del libro infantil “Mi mamá tiene el pelo de flores”.

Jenifer Merino: Fisioterapeuta y Psicóloga perinatal (tratamiento y atención en la recuperación física y emocional de cada mujer en su postparto: episiotomías, incontinencia urinaria, prolapsos, disfunciones sexuales, diástasis...con técnicas como corrección postural mediante el trabajo de cadenas musculares, hipopresivos, tratamientos con radiofrecuencia y con biofeedback).

Beatriz Martín: Matrona y Enfermera Pediátrica, asesora de lactancia y especialista en duelo perinatal (coordina el grupo de crianza del centro y la preparación al parto y al nacimiento de forma muy personalizada).

www.maternayoga.es

Teléfono: 645846152

Centrados también en salud de la mujer, el proyecto ThermiVA de Kayas explora el campo del rejuvenecimiento vaginal.

KAYAS SALUD INTEGRAL

ThermiVA la revolución tecnológica procedente de EE.UU. no invasiva para tratar la zona íntima femenina también en Murcia y Yecla.

ThermiVA rejuvenece y corrige tanto el canal vaginal como el tejido externo de una manera indolora y sin recuperación. Además, mejora notablemente la sequedad vaginal, la falta de libido o dolor durante el coito debido a la disminución de estrógenos a consecuencia de la edad. Mejora la incontinencia urinaria y la estética gracias al rejuvenecimiento vaginal que produce de una manera visible desde la primera sesión.

¿Qué es el rejuvenecimiento vaginal?

El rejuvenecimiento vaginal es la técnica que permite levantar el suelo pélvico reduciendo las posibles pérdidas de orina causadas por el deterioro del interior de la vagina, la musculatura y la vejiga. Existen varias técnicas para ello: la técnica convencional se realiza con cirugía, posteriormente aparecieron equipos láser y ahora la evolución en los tratamientos ha derivado en la utilización de radiofrecuencia persiguiendo un tratamiento menos agresivo.

Los resultados con ThermiVA benefician a mujeres que tras un parto tienen algo de tejido estirado tanto en labios internos como externos. ThermiVA reduce este tejido que en la mayoría de los casos es suficiente para resolver el problema prescindiendo de cirugía.

MURCIA: INNOVA Inst. de Salud y Deporte. / www.institutoinnova.net / 968 85 92 36- 631 141 862 Avd Enrique Tierno Galván, 10 Bajo. El Puntal

YECLA “Kayas Salud Integral”. www.kayas.es 968 75 23 19. Avenida Literato Azorín, 45. Bajo

MADRID: “Zenkai” http://www.zenkai.es Tel: 910 27 30 73 / 615 43 06 88. Calle Maiquez, 58

Por último, era necesario hacer mención a Aläia, expertos en ayudarnos a encontrar el bienestar a través del movimiento.

ALÄIA

AlÄia nació de un sueño, de años de experiencia y estudio de las necesidades actuales del mercado: llevamos casi 6 años en funcionamiento.

Somos más que un centro deportivo, somos un Centro de Bienestar, donde trabajamos a través del movimiento consciente.

Nuestros servicios más demandados son: La Readaptación deportiva de lesiones, donde trabajando a través del movimiento consciente, alcanzamos nuestro objetivo de conseguir que nuestro cliente vuelva a realizar una actividad física, acorde a sus características y necesidades, de manera segura para evitar recaídas y prevenir posibles lesiones futuras.

Tenemos un Estudio de Pilates en donde ofrecemos clases de Pilates con máquinas (Reformer, Cadillac, silla y Barril) y Pilates Mat. Trabajamos de manera individual, en parejas y grupos.

Estos serían nuestros dos servicios estrella, que los completamos con nuestra Área de Salud: Enfocada en la preparación al parto y postparto.

En relación con la Readaptación y recuperación de lesiones, en la actualidad son muchos los Traumatólogos y Fisioterapeutas que confían en mi trabajo.

En cuanto al Pilates, la mayoría de los alumnos que tenemos también son personas con patologías.

Mi objetivo es la salud de mis clientes.

www.alaiasalud.es

info@alaiasalud.es

Teléfono: 886097706