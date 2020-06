Remdesivir ralentiza la progresión del Covid-19 en macacos

El tratamiento temprano con el medicamento antiviral remdesivir ha demostrado que reduce la carga viral y previene la enfermedad pulmonar en macacos infectados con SARS-CoV-2, según un estudio publicado hoy en la revista “Nature”. Estos hallazgos vendrían a respaldar que su uso temprando en pacientes con Covid-19 podría prevenir la progresión a neumonía a la espera de que se llegue a estas mismas conclusiones en los ensayos clínicos en humanos que se está probando.

Remdesivir tiene una amplia actividad antiviral y se ha demostrado que es eficaz contra infecciones con SARS-CoV y MERS-CoV en modelos animales. Emmie de Wit y el resto de científicos investigaron los efectos del tratamiento con remdesivir en macacos rhesus, un modelo recientemente establecido de infección por SARS-CoV-2. Se inocularon dos juegos de seis macacos con SARS-CoV-2; un grupo fue tratado con remdesivir 12 horas después (que es cuando se está cerca del pico de replicación del virus en los pulmones) y estos macacos recibieron tratamiento cada 24 horas hasta seis días después de la inoculación.

A diferencia del grupo de control, los macacos que recibieron este antiviral no mostraron signos de enfermedad respiratoria y redujeron el daño a los pulmones. Las cargas virales en el tracto respiratorio inferior también disminuyó en los animales tratados. En concreto, los niveles virales fueron aproximadamente 100 veces más bajos en el tracto respiratorio inferior de los macacos tratados con remdesivir 12 horas después de la primera dosis. El virus infeccioso ya no pudo detectarse en el grupo de tratamiento tres días después de la infección inicial, pero aún era detectable en cuatro de los seis animales de control. A pesar de esta reducción del virus en el tracto respiratorio inferior, no se observó reducción en la eliminación del virus, lo que indica que la mejoría clínica puede no equivaler a una falta de infección.

La dosificación de remdesivir en los macacos rhesus es equivalente a la utilizada en humanos, señalan los autores, que advierten que es difícil traducir directamente el momento del tratamiento utilizado en las etapas correspondientes de la enfermedad en humanos, porque los macacos rhesus normalmente desarrollan una enfermedad leve. Sin embargo, sus resultados indican que el tratamiento con remdesivir de COVID-19 debe iniciarse lo antes posible para lograr el máximo efecto del tratamiento.