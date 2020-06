Matemáticos: sin datos desde hace 20 días

El Instituto de Salud Carlos III lleva desde el 20 de mayo sin facilitar los datos epidemiológicos a los matemáticos. El motivo, según el Centro Nacional de Epidemiología, es que los «datos que están enviando las CC AA al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias con la nueva estructura que les han requerido tienen numerosas inconsistencias». Este periódico tuvo conocimiento de este hecho después de hablar con varios matemáticos que explicaron que con este tipo de proceder «resulta imposible hacer proyecciones por posibles rebrotes». Desde el CEMat confirman que han «tenido que parar la predicción cooperativa porque el ISCIII nos informó que, de momento, no va a publicar más datos hasta que no se aclaren con los que se reciben de las CC AA». No obstante, restan importancia a este hecho, ya que «el interés general está en la detección de rebrotes y en entender el comportamiento del Covid-19. Por lo que ahora la información de los datos generales para la predicción de la curva no es prioritario». Unas afirmaciones que contrastan con las de los expertos. «Afirman eso porque ahora no hay riesgo de que el sistema de salud se pueda colapsar, pero me parece imprudente. Estamos muy enfadados con este tema, máxime cuando el Gobierno prometió que se ofrecerían datos con la desescalada, lo que no entiendo es el motivo. No sé si es ineficiencia o ineficacia, pero estos datos son esenciales para alertar de un posible rebrote. Sin ellos es como bajar una montaña y no ver unas piedras por la niebla. Y el problema es que cuando se abra la movilidad total no tener estos datos puede suponer un grave riesgo. Estoy muy preocupado por este tema. La transparencia de datos ahora es fundamental. Vamos a ciegas», afirma Alex Arenas, catedrático de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad Rovira i Virgili.

Esta nueva interrupción hace que iniciativas como «Predicción cooperativa» estén paradas, explica José A. Vilar, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela. «Si los datos están contrastados y registrados de forma correcta y homogénea en todas las CC AA, deben de publicarse dada su trascendencia. Esto sería lo deseable. Ahora bien, si los datos no son consistentes, entonces es preferible que no se publiquen». Pero a los medios sí que nos los están facilitando por lo que resulta «extraño», añade otro matemático que pidió no dar su nombre. «Han de ser transparentes. Parece como que las CC AA sean torpes y no sepan dar datos. Pero la realidad es que ya ha pasado mucho tiempo para tratar de arreglar los datos. Sin ellos no podemos predecir y sin predicciones... no se puede saber nada de la evolución. Si la gente supiera la verdad no habría jóvenes haciendo fiestas o gente por la calle sin mascarilla poniendo en peligro a otras personas. La información es básica para que la gente tome conciencia».