Las cifras de sanitarios contagiados no cuadran

El baile de cifras sobre el impacto del coronavirus en nuestro país no se detiene en el Ministerio de Sanidad: no sólo afecta al número real de fallecidos o al de infectados, sino también al de los sanitarios contagiados. El pasado viernes 5 de junio fue la última fecha en la que el Ministerio de Sanidad dio cifras del los profesionales que han dado positivo en las pruebas realizadas. Aquel día, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) del departamento que dirige Salvador Illa, aseguró que desde el 11 de mayo hasta entonces se contabilizaban 1.155 nuevos profesionales sanitarios contagiados.

Sin embargo, este dato no cuadra con la propia serie histórica ofrecida incluso por el Ministerio de Sanidad. De hecho, en apenas siete días, entre el 11 de mayo al que aludía el cuestionado Simón y el 18 de ese mismo mes, España pasó de tener 48.320 profesionales sanitarios infectados a registrar 51.090. Así pues, en apenas una semana nuestro país contabilizaba 2.770 casos nuevos entre los trabajadores de la Sanidad, frente a los 1.155 que el director del CCAES aseguraba que se habían producido en un periodo de 25 días.

Las cifras de Simón no cuadran con las que ofrece periódicamente el Ministerio que sí recogen esa proporción mucho mayor de contagios producida. Dichas divergencias atizan la polémica sobre la manera que el departamento de Illa tiene para contabilizar los infectados y los fallecimientos. Ayer, este periódico informó de que, en contra de lo que afirma el propio ministro, nuestro país no sigue el procedimiento para contabilizar que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo que computa también como infectados los casos sospechosos, aunque no tengan realizada una prueba PCR.

En estos momentos, España es el cuarto país del mundo en infecciones totales, el sexto en muertes totales y el tercero en muertes por millón de habitantes, según la web de medición de datos en tiempo real Worldometers. Todo ello, sin ajustarse a los criterios de la OMS. Si se contabilizara el exceso de mortalidad recogido en el Instituto Nacional de Estadística (INE) –43.943– y que no tiene en cuenta el Ministerio de Sanidad porque muchos de los fallecidos lo hicieron sin haber dado positivo en una prueba pese a mostrar síntomas de Covid-19 o porque no se les hizo, España sería, por ejemplo, el primer país del mundo en número de muertos por millón de habitantes, muy por delante de Bélgica, y sería también el segundo en muertes totales, sólo por detrás de Estados Unidos y por delante de 213 países.