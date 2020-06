«Estamos retomando las pruebas de Digestivo con seguridad»

1 Recientemente han celebrado el 5º Congreso de Endoscopia Digestiva Avanzada, el primero íntegramente on line de Europa. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Desde hace ya años nuestro equipo de Digestivo del Hospital Quirónsalud Málaga e Instituto de Endoscopia Digestiva Avanzada (IEDA) organiza un curso presencial con endoscopias realizadas en directo y en tiempo real por expertos nacionales e internacionales, cubriendo las técnicas más punteras de nuestra especialidad. Este año, por las restricciones de movilidad y las especiales circunstancias, en vez de suspenderlo decidimos realizarlo totalmente on line, tanto las ponencias teóricas como los casos endoscópicos, convirtiéndose además en el primer congreso íntegramente virtual de la disciplina que se realiza en Europa. El resultado ha sido muy satisfactorio, teniendo más de mil inscritos al curso que han podido ver desde sus casas el desarrollo completo del congreso igual que si hubieran asistido al hospital. Tener además que afrontar este reto ha dado un enorme impulso a la capacidad tecnológica del equipo, logrando que estemos preparados para nuevos proyectos ya con más facilidad.

2 ¿Cuáles han sido los temas más destacados del mismo?

Este año, como novedad, hemos tenido un simposio de diagnóstico óptico de lesiones digestivas en el que hemos contado con los mayores expertos internacionales en el tema y en el que durante el mismo. Además, hemos realizado un estudio en tiempo real de la capacidad de clasificación de estas lesiones de los asistentes al curso. Esto era algo que no se había hecho nunca antes en tiempo real. También hemos repasado las últimas técnicas endoscópicas de la especialidad, la inteligencia artificial aplicada a la misma y hemos contado con el nuevo sistema de endoscopia colaborativa llamado Endomentor.

3 ¿Y en qué consiste Endomentor?

Es un equipo que se ha desarrollado localmente nuestro equipo de Digestivo junto con la empresa malagueña Vectorpipe y que permite que, en el momento en que se está realizando una técnica endoscópica, quirúrgica o de cualquier tipo, esta sea emitida en tiempo real hasta a cuatro especialistas más. Estos pueden al mismo tiempo que la ven interaccionar con nosotros con audio y vídeo, hacer indicaciones dibujando sobre su pantalla, siendo estas indicaciones transmitidas en tiempo real a nosotros... En definitiva, permite que especialistas «viajen» de forma virtual a nuestro quirófano y ayuden desde sus casas como si estuvieran realmente allí con nosotros. Esto hace Endomentor: permitir la endoscopia colaborativa.

4 ¿Qué puede aportar la telemedicina a su especialidad?

La situación actual nos ha forzado a ver viejos problemas con nuevos ojos, muchas de las cosas que hacíamos antes han dejado de servir y, precisamente, el tener que adaptarnos a este nuevo escenario nos ha hecho más capaces a la hora de atender a los pacientes. Los nuevos desarrollos que hemos creado, como la teleconsulta, para que quienes no se tienen que desplazar realmente no lo hagan, o la posibilidad de realizar una técnica avanzada y en tiempo real conectar con conexión a cualquier parte del mundo y apoyarnos en ello... Todo esto va a hacer avanzar enormemente la Medicina.

5¿Cómo ha afectado la crisis del coronavirus a esta disciplina?

Nuestra especialidad es un área especialmente sensible para el contagio del coronavirus, ya que las endoscopias digestivas altas son técnicas generadoras de aerosoles. Esto ha hecho que nos tengamos que adaptar a la nueva situación; hemos tenido que crear circuitos de cribado sintomático e incluso serológico. Para identificar a los pacientes sospechosos de infección, hemos tenido que desarrollar circuitos de protección individual para los profesionales para evitar contagios, y aprender dentro de la disciplina a realizar toda endoscopia digestiva con nuevos equipos de protección. Al final, todo esto redundará en circuitos que se quedarán presentes una vez que acabe la crisis del coronavirus y que mejorarán la seguridad en la atención a nuestros pacientes.

6¿Cómo se están llevando a cabo las pruebas diagnósticas ahora?

La especialidad ya se ha adaptado a la nueva realidad. Es cierto que en la parte más dura del inicio de la pandemia las exploraciones endoscópicas no urgentes fueron postpuestas, pero en las últimas semanas, ante la mejoría de la situación epidemiológica y la necesidad de empezar a dar respuesta a todos estos pacientes, estamos retomando todas las pruebas con normalidad y seguridad.

7 Los programas de cribado de cáncer, como el de colon, ¿se han retomado también? ¿Cómo y de qué manera?

Sí, extremando, como hemos comentado, la protección a pacientes y a profesionales y desarrollando en el hospital circuitos diferenciados, implementando medidas de detección de casos enfermos previos al estudio endoscópico. Con todo esto, hemos logrado poder reanudar la actividad normal.

8 En algunas especialidades se ha denunciado el descenso de casos diagnosticados por el miedo de la gente a acudir a los hospitales. ¿Lo han notado también ustedes? ¿Cómo podría evitarse?

Prácticamente todas las enfermedades que no eran coronavirus no se han estado viendo en los centros hospitalarios, por esto es muy importante que, llegados a la situación actual de más normalidad y de más capacidad de los centros sanitarios de atender correctamente los pacientes, los enfermos vuelvan otra vez a los hospitales, ya que hay muchas enfermedades potencialmente graves que no se han estado atendiendo por miedo de la población a contagiarse.

9 Algunos pacientes tienen dudas a la hora de ir al hospital a una consulta o prueba, ¿está justificado?

Hoy por hoy, no se debe tener miedo porque los hospitales se han preparado para manejar correctamente a los pacientes y, de hecho, nos hemos sometido a rigurosos estudio Quirónsalud Málaga y hemos logrado una certificación de Applus+ por nuestros protocolos seguros frente a la Covid-19.

10 ¿Cómo ven el futuro de su especialidad?

Nuestra especialidad está viviendo un momento de desarrollo enorme, convirtiendo muchas de las antiguas técnicas invasivas quirúrgicas en otras mínimamente invasivas endoscópicas. Hoy en día podemos dar respuesta a muchos de los problemas de salud de los pacientes mediante técnicas mínimamente invasivas, mejorando así enormemente la recuperación de los enfermos. Todo esto hace que sea más necesario ahora que nunca desarrollar programas de formación que permitan expandir el conocimiento de todas estas nuevas técnicas a todos los especialistas posibles. En los próximos años vamos a ver un desarrollo exponencial de nuestra especialidad hacia nuevas fronteras que van a hacer cada vez la curación y la recuperación de los pacientes con enfermedades digestivas más rápidos y con mejores resultados.