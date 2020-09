Las enfermeras piden que los nuevos test rápidos sólo se realicen por sanitarios

El Consejo General de Enfermería ha remarcado que los nuevos test rápidos de antígenos que comienzan a practicarse en Madrid y que utilizarán también otras autonomías deben ser manejados por profesionales sanitarios formados. “Son pruebas virológicas, similares a la PCR que se hace actualmente. Se realizan con un hisopo en la nariz pero la diferencia es que en un cuarto de hora está el resultado. Son pruebas que han demostrado su fiabilidad, pero debemos ser conscientes de la necesidad de que las realicen profesionales expertos como las enfermeras”, explica Florentino Pérez Raya, presidente de la corporación, quien puntualiza que deben ser llevadas a cabo por los profesionales sanitarios por dos motivos: “Es importante que la población entienda que estas pruebas no tienen que hacerse en los domicilios y deben hacerlas personas expertas. En primer lugar, la recogida de muestras por parte de un profesional garantiza que la cantidad que se extrae sea la adecuada. Además, garantizamos también que el resultado queda reflejado en la historia del paciente, algo que no ocurriría si cada uno se lo hiciese en su casa”, subraya, en un comunicado. El presidente de la enfermería asegura que “estamos en un momento muy complicado para el país y debemos luchar todos para frenar la expansión”. “Si cada uno se tomase una muestra de manera aislada y no avisase al sistema sanitario del resultado, el objetivo de control no se cumpliría y el registro de estos nuevos positivos no quedaría reflejado en las estadísticas. En definitiva, sería una prueba no válida que no garantizaría la fiabilidad y que no quedaría registrada, no favoreciendo el control de la pandemia, que es el objetivo de la detección y diagnóstico precoz”.