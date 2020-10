Los pediatras de atención primaria aseguran que los niños no son supercontagiadores de la Covid-19. Así lo han acreditado los participantes en la Conferencia extraordinaria del Congreso de la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap), un evento que ha tenido como centro el coronavirus causante de esta pandemia. Los doctores Federico Martiñón Torres, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago, y Luis Sánchez Santos, pediatra del área sanitaria de Santiago de Compostela, han desvelado las certezas científicamente probadas acerca de lo niños y esta enfermedad tras analizar las evidencias obtenidas hasta ahora y que demuestran que los menores no son supercontagiadores asintomáticos. Según informa Sepeap en un comunicado, el doctor Sánchez Santos asegura que “las pruebas realizadas a menores en hospitales antes de operaciones no relacionadas con Covid han demostrado que los asintomáticos con Covid adultos superaban en ocho veces a los niños asintomáticos”. El propio Centro Europeo de Control y Prevención de las Enfermedades (ECDE) afirma que los menores no son vectores primarios de la Covid-19. Ambos doctores han coincidido en la necesidad de que los niños sigan en su entorno educativo. “Los datos que tenemos hasta ahora de la vuelta al colegio no muestran que sean grandes focos de contagio”.