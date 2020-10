Peter Doshi, editor asociado de The BMJ: “Los ensayos de la vacuna no pueden decirnos si salvará vidas” Aunque las vacunas se perfilen como la única solución efectiva a la pandemia del Covid-19, las investigaciones no están diseñadas para dar respuestas a los temas clave: si evitarán la infección grave, y la muerte, y si frenarán la transmisión viral.