Sin volver a casa por la PCR

Illa y Simón han ido en la pandemia siempre por detrás, ora tomando decisiones erradas ora rectificando a destiempo. Llegaron tarde al estado de alarma, a las mascarillas y a los test. Se empeñaron en no pedir la PCR en los aeropuertos e implantan ahora esa obligación cuando sería más lógico exigir un test de antígenos a quienes deben volar, pues es más rápido y barato, y alerta sobre si el viajero está enfermo.

Las PCR estaban dando un 70% de asintomáticos, dicen algunos expertos que debido a que por su amplísimo espectro de análisis es también sensible a coronavirus diferentes al SARS-CoV-2. Las PCR son tan caras que a los turistas les cuesta más el test que el viaje. Muchos de nuestros compatriotas en el extranjero, estudiantes o simples trabajadores, no pueden pagarlas porque no les llega el dinero. Y no podrán volver a casa por Navidad.