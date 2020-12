Más de la mitad de los españoles ha perdido visión durante la pandemia

La pandemia de la Covid-19 ha provocado la muerte de más de 50.000 españoles según las cifras oficiales (muchas más, según demuestran los datos del INE), pero también ha dejado otras secuelas entre aquellos que no han pasado la enfermedad: un drástico deterioro de la visión tanto en el confinamiento como en la actual “nueva normalidad”: “a pesar de que sabemos que el 57 % de las personas que se han revisado tras el confinamiento han visto cómo su visión ha empeorado, seguimos relegando su cuidado de la visión, siendo menos del 20% los que han acudido este año a revisarse”, explica Salvador Alsina, presidente de Visión y Vida.

La realidad es muy preocupante para estos profesionales sanitarios, dado que sabemos que en verano, el 59,4 % de la ciudadanía manifestaba que hacía más de un año que no se revisaba la visión y el 28,5% hacía más de dos. Es decir, una de cada tres personas no se ha sometido a una revisión desde 2017, teniendo en cuenta que es una acción que debería hacerse anualmente. Uno de los problemas más importantes reside en la falta de cuidado de la visión de los menores de la casa: solo una de cada cuatro familias realizó una revisión visual a sus hijos para preparar la “vuelta al cole” y comprobar si su sistema visual se había dañado por el confinamiento. “Lo más alarmante es descubrir que la mitad de las familias no han acudido a revisión con sus hijos ni tienen previsto hacerlo y que tres de cada cinco (59,1%) no lo hará porque el menor no se ha quejado de ningún problema”, explica Alsina.

Teniendo en cuenta que, en muchos casos, los principales actores para detectar el problema visual del menor son los profesores o las propias familias, es muy grave que esperemos a notar las quejas del menor. Tanto es así que, solo en este año, de aquellos menores que acudieron a la óptica tras el confinamiento, el 10% requirió gafas o lentes de contacto por primera vez.

Para estos profesionales sanitarios, que mantendrán hasta comienzos de febrero activa su campaña de concienciación “Ahora, revisa tu visión”, lo más importante es que: “a pesar de que un 42% de las personas sigue sintiendo molestias visuales (como dolor de cabeza, ojo seco, rojez o problemas de cansancio ocular), seguimos sin lograr que se acuda al profesional de la visión, algo que sí haríamos con el dolor muscular o dental, por ejemplo”, explica Alsina. Por eso, los profesionales ópticos-optometristas recuerdan que es imprescindible que, con vistas a que se pueda producir un nuevo rebrote y tengamos que confinarnos de nuevo, que la ciudadanía se revise para prevenir problemas visuales y confirmar que su sistema visual está fuerte para volver a aguantar otro periodo de estrés. Y recuerda que, sin embargo, del 70,1% que manifestó en julio que revisaría su visión, solo lo han hecho el 18,2%. “Por todo esto, y tal y como decimos en nuestros mensajes, esta Navidad, el mejor regalo que podemos hacernos, es ofrecernos la posibilidad de seguir viéndonos y, para ello, es imprescindible que cuidemos y revisemos nuestra visión”, explica Alsina. Estos son los motivos que llevan a esta entidad a prolongar la campaña que se puede ver en todos los cines Yelmo, Kinepolis, Cinesa y MK2 de España hasta febrero, así como en las redes sociales. “Además, hemos creado una web informativa para entender qué es lo que le preocupa a la ciudadanía (www.dosojosparatodaunavida.com) y, si los visitantes se registran, les enviaremos información relativa a su salud visual”, concluye Alsina.