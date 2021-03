Los problemas auditivos triplican el riesgo de sufrir demencia

Hoy se celebra el Día Mundial de la Audición, pero lo cierto es que se trata de un aspecto al que se le otorga poca importancia, a pesar de la gran trascendencia que puede tener para la salud. Uno de los problemas asociados a la pérdida auditiva, y menos conocidos, es el deterioro cognitivo y la posibilidad de padecer demencia. Según el estudio de Amplifon “The hearing brain – The close correlation between hearing and cognition” los problemas de audición aumentan hasta en un 40% la velocidad de envejecimiento cognitivo. Y no solo eso, ya que el estudio también demuestra que una mala salud auditiva puede triplicar la probabilidad de sufrir demencia.

La importancia del cuidado auditivo tiene especial relevancia dada su estrecha relación con el envejecimiento cognitivo, que actualmente padecen 47 millones de personas en todo el mundo. Una cifra muy elevada que podría triplicarse en los próximos 30 años, afectando a 131 millones de ciudadanos, debido al aumento de la esperanza de vida. En este sentido, los profesionales subrayan la importancia de tomar medidas tempranas: ralentizar el progreso de la pérdida de audición en un año podría suponer una reducción del 10% en la tasa de prevalencia de la demencia entre la población general.

“En España, solo 1 de cada 3 personas con pérdida de audición utiliza audífono y sólo 1 de cada 10 revisa periódicamente su audición”, afirma Francesc Carreño, Audiology and Quality Manager de GAES. “Esta carencia se debe a la falta de concienciación sobre la importancia de una audición sana, los beneficios de los dispositivos auditivos, así como a los estigmas asociados a la pérdida de audición. Un entorno positivo, junto con el apoyo de la familia, permite que las personas se sientan cómodas a la hora de aceptar el camino de la adopción de una solución auditiva”.

Cada vez más jóvenes

La pérdida de audición afecta cada vez más a los jóvenes. Con más de mil millones que corren el riesgo de sufrir pérdida auditiva evitable, es más importante que nunca tomar medidas de prevención. La Organización Mundial de la Salud calcula que en 2050 casi 2.500 millones de personas vivirán con algún grado de pérdida auditiva, de las cuales al menos 700 millones necesitarán servicios de rehabilitación. Por esta razón, GAES se compromete cada día a promover la importancia de la prevención y la educación adecuada sobre la escucha responsable hacia las diferentes comunidades, desde los clientes hasta las generaciones más jóvenes, asociándose con la comunidad médica y las instituciones públicas.

En España, los trastornos auditivos afectan a más de 5 millones de personas (alrededor del 11% de la población) según el Estudio Eurotrak España 2020 -pero todavía existe una baja concienciación: 2 de cada 10 afirman no haberse hecho nunca una revisión, proporción que sube a 3 de cada 10 en el caso de los jóvenes, según el I Estudio de hábitos de cuidado auditivo elaborado por GAES. Una señal de que aún queda mucho por hacer. En este sentido y durante todo el mes de marzo GAES ha puesto en marcha el mes de la audición, una campaña con la que la compañía enviará cartas por todo el país con el objetivo de fomentar la prevención y las revisiones auditivas entre la población española.