«Trabajamos para mejorar las terapias en cáncer de mama»

«Sin Ciencia no hay futuro» es una máxima que estos casi dos años de pandemia han dejado más que claro. Por eso, fomentar y potenciar la investigación en general, y la médica en especial es siempre, además de algo necesario, una buena noticia. Como la beca convocada, por primera vez, por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y Gilead España, destinada a la formación en investigación oncológica traslacional en cáncer de mama. Dotada con 70.000 euros, esta ayuda da la oportunidad de realizar un proyecto de investigación en un centro de referencia extranjero durante dos años.

La Beca SEOM-Gilead nace con el objetivo de impulsar la innovación científica de nuestro país proporcionando al profesional becado suficiente tiempo para desarrollar una investigación básico-traslacional en tumores de mama que requiera el aprendizaje y el desarrollo de técnicas de laboratorio. Asimismo, las bases de esta ayuda permiten que haya un componente clínico, pero éste no debe sobrepasar el 25% del tiempo dedicado a la investigación.

Alejandro Ríos, oncólogo médico del Hospital del Mar, de Barcelona, ha sido el primer ganador de esta importante ayuda, cuya entrega tuvo lugar el pasado jueves, por su proyecto «Metabolic rewiring by cancer-dominant isotypes as therapeutic targets in breast cancer». «Es una beca que me cambia la vida. Estoy muy agradecido con SEOM y Gilead por esta oportunidad que se me está dando a mí, pero también a otras personas de poder entrenarnos y desarrollarnos en centros extranjeros para, después, regresar a España a aplicar todo el conocimiento que hemos ganado», asegura.

El propio doctor Ríos explica el proyecto por el que se la han concedido esta ayuda: «Se ha detectado que en el cáncer existen muchos tipos de enzimas que están sobreactivadas. Las enzimas son proteínas que ayudan a la transformación o a la formación de nuevos compuestos. En diferentes tipos de cáncer como en los de mama, pulmón o colon, hay una enzima particular que está sobre activada. El proyecto en lo que consiste es en intentar con un inhibidor bloquear la actividad de esta enzima en modelos de cultivo celulares y animales de experimentación a los que se le han implantado tumores», cuenta el investigador.

Es por ello, prosigue, que «esta enzima se ha comenzado a investigar en diferentes tipos de cáncer de mama. Por ello, nuestro objetivo es desarrollar tratamientos combinados con este inhibidor y otros tratamientos estándares en cáncer de mama como lo son la quimioterapia, hormona o inhibidores de factores de crecimiento para ver cuál es el mejor tratamiento y, en el futuro, idealmente poder llevarlo a la clínica dentro de ensayos clínicos». «Esta beca me va a ayudar a poder enfocarme en este proyecto de investigación que es muy interesante y con el que esperamos poder acercarnos a una cura o a un mejor tratamiento para el cáncer de mama», concluye.